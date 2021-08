Les films de la semaine du 14 au 20 août

Independance Day/Samedi 14, RTL-TVI, 20h30

Science-fiction Des Américains fuient devant des extraterrestres venus piller les ressources de la Terre. Ils espèrent participer à une bataille de la dernière chance pour la survie de l’espèce humaine qui, symboliquement aura lieu le jour de leur fête nationale. À défaut de subtilité, du grand spectacle orchestré par Roland Emmerich.

Place publique/Dimanche 15, France 2, 21h05

Comédie Unité de lieu, d’action, de temps. Jaoui et Bacri proposent le contrechamp du "Sens de la fête". Leurs regards n’observent pas le personnel mais les invités d’une réception, qu’ils partagent entre connus et anonymes. En prise avec l’air du temps de la célébrité et des réseaux sociaux, le duo livre son chef-d’œuvre.

Pauline détective/Lundi 16, France 3, 21h05

Comédie En vacances, la rédac’chef de Détective voit des crimes partout, traque les coupables, imagine des titres de première page, fait du plagiste son Dr Watson. Sur le modèle d’une intrigue de Cluedo, Marc Fitoussi (Copacabana) taille un rôle sur les mesures comiques d’une Miss Kiberlain, irrésistible.

This is not a love story/Mardi 17, Plug RTL, 22h05

Drame Le titre est honnête et le film surprenant de bout en bout. Alfonso Gomez­-Rejon prend à rebrousse-­poil le sujet lacrymogène de la jeune fille atteinte de leucémie en imposant un ton, un humour cinéphile, des goûts musicaux et une épatante direction d’acteurs. C’était la pépite de Sundance 2015…

Le mur invisible/Mercredi 18, Arte, 22h05

Drame Une jeune femme (excellente Martina Gedeck) se réveille dans un chalet dans les Alpes autrichiennes, isolée du reste du monde par un mur invisible… Adapté du roman de Marlen Haushofer, ce premier film de l’Autrichien Julian Roman Pölsler confronte images somptueuses et climat angoissant pour une réflexion sur l’essence de l’humanité.

Baywatch : Alerte à Malibu/Jeudi 19, RTL-TVI, 20h50

Comédie Rappelez-vous la série originale : des sauveteurs et sauveteuses courant sur une plage de Californie pour sauver la veuve et l’orphelin. Ici, Dwayne Johnson promène sa bonhomie communicative, mais dans une comédie d’action, on ne devrait pas laisser au public le temps de penser.

Tamara/Vendredi 20, Club RTL, 20h

Comédie Malgré ses quelques kilos excédentaires, Tamara parviendra-­t-­elle à séduire le beau Diego qui affole toutes les filles de la classe ? Alexandre Castagnetti signe un téléfilm trop cool et politiquement correct avec son black, sa beur, son bourge. Les régimes et le mal dans sa peau, il laisse cela à la BD. Avec Héloïse Martin.