L’insolente impunité dont jouit Ebrahim Raïssi doit cesser

Ebrahim Raïssi a été l’assassin de mon frère, de mon mari et mon propre tortionnaire. Je l’ai rencontré la première fois lors des interrogatoires que j’ai subis en 1983 dans le sous-sol du tribunal de la ville d’Hamedan, alors qu’il était un jeune procureur. L’insolente impunité dont jouissent Raïssi et les autres auteurs du massacre des prisons en 1988 en Iran doit cesser, car elle perpétue une culture mortifère dans un pays qui détient le record mondial d’exécutions par tête d’habitant.

Regard glaçant

J’ai vu Raïssi la première fois lors de mon interrogatoire, immédiatement après mon arrestation. Je me souviens de son regard glaçant qui avait pétrifié mon être, alors que les tortionnaires ordonnaient de m’étendre sur une table de torture. Je ne connaissais pas son nom, mais il m’avait semblé détenir une position d’autorité parmi la demi-douzaine d’individus présents à cette sinistre occasion. Plus tard, lorsque je l’ai rencontré à d’autres occasions, j’appris par mes codétenues qu’il était le procureur de Hamedan, un certain Ebrahim Raïssi. J’étais loin d’imaginer que ce tortionnaire serait "élu" un jour à la présidence de la théocratie qui sévit dans mon pays.

Son ascension a réveillé en moi et d’autres rescapés de la dictature de bien mauvais souvenirs. Au moment de mon arrestation, j’avais 20 ans et j’étais enceinte. Mon état de santé et les dangers pour l’enfant à naître n’ont pas empêché mes tortionnaires de commencer leurs sévices immédiatement après mon arrestation. Les séances de torture se tenaient dans une pièce lugubre de trois mètres sur quatre, avec un lit en fer au milieu et une variété de câbles électriques pour frapper le détenu à la plante des pieds, une des pires tortures subies par les prisonniers.

Mon mari, Behzad Afsahi, arrêté quelques jours avant moi en juillet 1983, a subi onze mois de tortures et de violences psychologiques, qui l’ont basculé dans la folie, avant d’être exécuté dans la cour du tribunal de Hamedan. Selon le règlement du régime, le directeur de prison, le juge islamique et le procureur doivent assister à l’application des peines capitales. C’est à ce titre que Ebrahim Raïssi a participé à la pendaison, avec une grue, de mon mari et de quatre autres prisonniers innocents.

En 1988, il s’est vu confier une mission macabre : mettre en œuvre une fatwa édictée par Rouhollah Khomeiny, fondateur du régime islamiste, pour purger les prisons iraniennes des membres de l’Organisation des moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI). L’édit religieux préconisait la solution finale et taxait les prisonniers de la principale force de l’opposition démocratique de Mohareb (ennemis de Dieu) : "Il est décrété que ceux qui sont dans les prisons du pays et qui s’obstinent à soutenir les hypocrites [l’OMPI], sont en guerre contre Dieu et sont condamnés à l’exécution."

Quelque 30 000 prisonniers ayant refusé de renoncer à leurs convictions sont alors envoyés devant les pelotons d’exécution ou pendus à des grues par groupes de six à douze. Mon frère, Parviz Goudarzi, a été parmi les premières victimes du massacre de 1988 à Hamedan. Il avait été arrêté le même jour que moi et condamné à vingt ans de prison.

La présidence de Raïssi met fin à jamais aux illusions de modération ou de réforme dans ce régime et marque l’échec de la politique de complaisance occidentale avec le fascisme religieux. "C’est un test pour la communauté internationale pour savoir si elle va traiter avec un régime génocidaire ou si elle va se tenir aux côtés du peuple iranien", a estimé pertinemment Maryam Radjavi, présidente du Conseil national de la résistance iranienne. Entretenir des relations comme à la normale avec le gouvernement Raïssi n’a plus aucune légitimité.

La Belgique et l’Union européenne doivent se tenir aux côtés du peuple iranien et son combat pour instaurer une république démocratique fondée sur des élections libres et la séparation de la religion et de l’État. Elles devraient exiger une enquête internationale sur le drame de 1988 en Iran. Ce sera un message fort en direction du Guide suprême iranien et de son Président, que le temps de l’impunité est révolu.