Lionel Messi, la nouvelle poule aux œufs d’or du PSG

Le Paris Saint-Germain (PSG) et ses poches sans fond viennent d’ajouter une nouvelle étoile à leur galaxie déjà bien remplie, avec l’arrivée de Lionel Messi. L’Argentin, véritable légende vivante du football, débarque pour deux ans (avec un an en option) dans la capitale française.

Sur le papier, c’est bien évidemment une aubaine pour le PSG. Sur le plan sportif, mais également financier. En fin de contrat au FC Barcelone, le joueur débarque à Paris sans que le club doive payer le moindre centime au club espagnol. Il faudra toutefois débourser pas moins de 35 millions d’euros par an pour son salaire pharaonique. "Mais économiquement, il n’est pas impossible que le club parvienne à amortir son investissement", analyse Sébastien Ledure, fondateur et associé de Cresta, un cabinet d’avocats spécialisé dans le sport. "L’équation est en effet beaucoup plus simple que lors de l’arrivée de Neymar et son transfert à 222 millions d’euros."

Bonus pour le PSG… et toute la Ligue 1

L’arrivée de la "Pulga" en France va engendrer des hausses de revenus à plusieurs niveaux, et pas uniquement pour son nouveau club. "On parle d’une légende du football qui arrive en France. Avec Messi, on est bien au-delà de Mbappé ou Neymar. Son arrivée pourra avoir des répercussions au niveau des droits TV de la Ligue 1. Or, après l’épisode Mediapro et dans une conjoncture baissière des droits, l’arrivée de Messi pourrait les faire à nouveau augmenter", détaille Sébastien Ledure.

Le PSG comptera bien sûr sur la vente de maillots - "même si elle profite surtout aux équipementiers, il ne s’agira donc pas de revenus nets" -, les contrats de sponsoring avec le club, ou encore l’hospitality, c’est-à-dire "les places en loge, les tickets VIP et business, etc. À Paris, on aime tout ce qui brille, et on voudra venir assister au spectacle proposé par Messi. Mais à ce niveau, le PSG est limité puisque son stade ne compte que 48 000 places. Il représente un frein à la commercialisation".

Il faudra également compter sur les revenus commerciaux médiatiques, qui peuvent représenter une importante manne financière. "Il peut s’agir de capsules vidéo, de programmes sur mesure ou de documentaires. Imaginez que Netflix ou Amazon souhaite suivre son parcours à partir de son arrivée : une telle proposition peut valoir beaucoup d’argent. Mais à ce niveau, cela va dépendre de la créativité des équipes commerciales et marketing du PSG."

Les "franchise players" à l’américaine

Finalement, c’est tout autant une marque qu’un joueur de football que le PSG acquiert. Sur les réseaux sociaux, le club a d’ores et déjà gagné quatre millions de followers supplémentaires. C’est aussi grâce à ces plateformes que ce phénomène des joueurs-entreprises a été rendu possible. "Cela n’existait pas il y a 20 ans. Le premier joueur à avoir eu cette influence hors des terrains, c’était David Beckham", qui a terminé sa carrière en 2013… au PSG.

Le football européen suit en fait, avec un peu de retard, le modèle des franchise players américains. "En basket ou au football américain, il s’agit de joueurs qui donnent une valeur sportive et commerciale à une franchise (un club, NdlR)."

Le phénomène est arrivé chez nous via Messi et Cristiano Ronaldo et se généralise peu à peu. "Ils possèdent leur logo, leur ligne de vêtements, leur parfum, etc. Le joueur et le club vont créer un lien via lequel ils vont mutuellement se renforcer, détaille Sébastien Ledure. Le football devient une industrie du divertissement mais il n’a rien inventé : des golfeurs, boxeurs, pilotes, etc., le font depuis longtemps."

"Si vous retirez les Qataris…"

Si le PSG pourrait rentabiliser l’investissement que représente Lionel Messi, il faut bien évidemment ajouter la masse salariale de toutes ses autres stars, Mbappé et Neymar en tête, estimée à 302 millions d’euros annuels. Et là, c’est une autre histoire. "On peut se demander s’il existe un vrai fondement économique dans le club. Mettez n’importe qui à la tête du Bayern Munich, la machine continuera à tourner. Si demain vous retirez les Qataris, la nouvelle direction pourra-t-elle amener les mêmes financements ? Poser la question, c’est y répondre."

François Thys