Nos choix étoilés

BELGIQUE

Bruxelles

Brandy 50 ans de carrière Où MNHA, Musée national d’Histoire et d’Art, Marché-aux-Poissons, L-2345 Luxembourg. www.mnha.lu et 00.352.47.93.30.214 Quand Jusqu’au 28 novembre

Grand Duché de Luxembourg Sacré Brandy ! Faciès placardé à travers la ville, le voilà en majesté en un musée qui l’honore pour cinq décennies de travaux : peintures, mais aussi boîtes de « Bolitho Blane ». Un parcours de A à Z avec ses turbulences chromatiques mais aussi ses blancs, ses gestuelles, sa dynamique enveloppée de bleus, d’oranges, de rouges. R.P. T.

Dopchie et Viard Art contemporain Où Galerie Faider, 12, rue Faider, 1060 Bruxelles. www.galeriefaider.be et 02.538.71.18 Quand Prolongation Jusqu’au 31 août… Sur rendez-vous !

Première rencontre réussie chez Faider pour deux artistes qui n’avaient jamais entendu parler l’un de l’autre et se complètent entre murs et espace. Aux rouges flamboyants ou combinés de Dopchie répondent les fers rouillés de Viard. R.P.T.

Couillet

Fantasia Art et design contemporains Où Galerie Jacques Cerami, 346, Route de Philippeville, 6010 Couillet (Charleroi). www.galeriecerami.be et 071.36.00.65 ou 0477.784.434 Quand Jusqu’au 21 août, du mercredi au vendredi, de 14h30 à 19h ; samedi, de 11 à 18h. Fermé les jours fériés.

Vingt têtes d’affiche pour un rassemblement qui a tout du joyeux remue-méninges. Des artistes et des designers qui complotent entre eux, dialoguent en d’improbables rapprochements, attisent le regard et le désir complices en fouettant l’incongru par l’insolite… R.P.T.

Knokke

Anamorphosis : du Venet inédit Art contemporain Où Guy Pieters Gallery, Albertplein, 15, 8300 Knokke. www.guypietersgallery.com et 050.612.800 Quand Jusqu’au 12 septembre, du jeudi au lundi, de 10 à 18h.

Bernar Venet est tout à l’opposé de qui se repose sur ses lauriers ! Lui, que l’on demande jusqu’en Arabie saoudite, n’aime rien tant que se plonger dans des rêves et projets qui l’empêchent de dormir. Ereinté mais d’attaque. La preuve, ces dix tableaux, dix anamorphoses qui revisitent des auteurs inspirés par l’inconscient tonique. R.P.T.

La Louvière

Jour après jour Où Le Mill - Musée Ianchelevici, Place Communale, 7100 La Louvière www.lemill.be Quand Jusqu’au 22 août

Un florilège local de peintures, dessins et sculptures qui, d’un siècle à l’autre, témoignent de quotidiens avouant des similarités avec ce qui nous occupe depuis que le Covid 19 règle l’aléatoire de nos vies. Un parcours ciblé sur des thèmes en référence à notre actualité. R.P. T.

Liège

Ransonnet à La Boverie Où Musée de La Boverie, Parc de La Boverie, 4000 Liège. Tél. : 04.221.93.22 Quand PROLONGATION Jusqu’au 15 août

Un vaste ensemble, plus de cent peintures réalisées entre 1980 et 2021, le corpus plastique et chromatique d’un artiste que la nature inspire comme elle l’enjoint à se dépasser sans cesse. C’est surprenant, envoûtant parfois, toujours bruissant des mille sortilèges inscrits entre forêts de sapins et plain-chant de paysages ensorcelants. R.P. T.

Alain Denis, Pop liégeois Où Musée de la Boverie, 4000 Liège. Tél. : 04.221.93.22 Quand PROLONGATION Jusqu’au 15 août

Belgique Un florilège, de la veine Pop de l’artiste à sa faconde plus construite. D’images figuratives liées aux produits de la consommation et de la vie quotidienne à une abstraction de lignes et couleurs. R.P. T.

Linkebeek

Echanges chez Lismonde Où Maison Lismonde, Dwersbos, 1 ; 1630 Linkebeek. www.maison-lismonde.be Quand Jusqu’au 5 septembre, les dimanches, de 14 à 17h30

De nombreux amis sont, hier, passés dans ce lieu convivial, demeuré dans son jus vingt ans après la disparition de l’artiste. Cette exposition vous convie à retrouver Lismonde avec ses dessins et ceux de ses commensaux, de Delvaux à Li Chi-Mao. R.P. T.

Louvain

Vincent Geyskens Art contemporain Où musée M, Louvain, www.mleuven.be Quand Jusqu’au 5 septembre

Que peut encore nous dire la peinture ? La peinture peut-elle réveiller notre regard, nous libérer de la tyrannie des images créées par le monde publicitaire ? Ce sont les questions que posent à travers ses peintures et ses collages, le peintre Vincent Geyskens au musée M. G.Dt

Malines

#FakeImages Caricatures antisémites Où Kazerne Dossin, à Malines Quand ouvert du jeudi au dimanche, jusqu’au 7 décembre

À la Caserne Dossin, au musée de l’Holocauste, exposition de la collection (8100 pièces) d’images antisémites d’Arthur Langerman. Importante car elle amène chaque visiteur à s’interroger sur le danger des images quand elles sont destinées à propager la haine de l’Autre. G.Dt

Middelheim

Congoville Art contemporain Où parc du Middelheim, Anvers Quand jusqu’au 2 octobre. Avec un plan et un guide du visiteur

Tout l’été, le beau Parc à sculptures du Middelheim est à l’heure africaine. Quinze artistes internationaux interrogent ce passé colonial si présent partout mais qu’on occulte. G.Dt

Tournai

La Folle danseuse et les soucis domestiques Où Musée des Beaux-Arts de Tournai, mba.tournai.be Quand jusqu’au 12 septembre

Autour de deux célèbres sculptures de Rik Wouters, le musée analyse le rapport entre l’artiste et la femme au départ de ses collections. Exposition inventaire avant les grands travaux. G. Dt

Wijnegem

Michel Mouffe Où Galerie Vervoordt, Stokerijstraat, 19, 2110 Wijnegem. www.axelvervoordtgallery.com et 03.355.33.00 Quand Jusqu’au 4 septembre

Attendue, la nouvelle exposition d’un Michel Mouffe qui a peaufiné son ouvrage face à la mer, à Formentera. Aux trois tableaux carrés en hommage à de grandes figures éprises de liberté, s’associent, dans la grande salle lumineuse d’un lieu magique, une dizaine de toiles architecturées de couleurs et de tensions maximales bien dans la note d’un artiste fidèle à ses options. R.P. T.

FRANCE

Amboise

Leonardo monumental au Clos Lucé Où Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci, 2, rue du Clos Lucé, 37400 Amboise www.vinci-closluce.com et 00.33.2.47.57.00.73 Quand En permanence En juillet et août, de 9 à 20h.

Pour tous publics, enfants, curieux, adeptes de l’art renaissant de Leonardo da Vinci, qui séjourna dans ce splendide décor les trois dernières années de sa vie, de 1516 à 1519, à l’invitation du Roi François Ier qui résidait au château d’Amboise. Outre la demeure, maintenue dans son jus, le parc s’est étendu, a bénéficié de la rénovation d’un espace du XIXe siècle reconfiguré en lieu immersif, toutes techniques virtuelles au rendez-vous. Impressionnant. R.P. T.

Arles

Luma Arles Art contemporain Où Arles Quand ouvert de 10h à 19h30, jusqu’au 26 septembre, luma-arles.org

Evènement avec l’ouverture à Arles du « Campus créatif » de la Fondation Luma, la tour de Gehry, le parc de Bas Smets et de nombreuses expositions et oeuvres in situ d’artistes contemporains. G.Dt

Calais

Libres Figurations - Années 80 Où Musée des Beaux-Arts et Cité de la Dentelle, 62100 Calais www.calais.fr et 00.33.3.21.46.48.40 et Cité de la Dentelle : www.cite-dentelle.fr et 00.33.3.21.00.42.30 Quand Jusqu’au 2 janvier 2022

Un déploiement impressionnant dans les deux musées de Calais. Plus de 250 œuvres de 50 artistes et groupes internationaux largement iconoclastes des années 1979-1986. Des Français, mais aussi des Russes, des Allemands. Un art non académique, revendicatif et politique. R.P.T.

Paris

Bourse de Commerce Art contemporain Où Bourse de Commerce, Paris, Pinaultcollection.com Quand tous les jours sauf mardi

La Bourse de Commerce-Pinault Collection s’est ouverte à Paris et est superbe. L’architecture minimaliste de Tadao Ando fait merveille et accueille des artistes qui interrogent le monde d’aujourd’hui. Un must. G.Dt

"Elles font l’abstraction" Art moderne et contemporain Où Centre Pompidou, Paris, centrepompidou.fr Quand Jusqu’au 23 août, tous les jours sauf mardi

Au Centre Pompidou énorme exposition "Elles font l’abstraction" qui parvient à réécrire toute l’histoire de l’abstraction à partir des œuvres des seules artistes femmes souvent occultées par l’histoire de l’art du XXe siècle écrite par les hommes. Avec 106 artistes et 500 œuvres. G.Dt

Les Olmèques Art précolombien Où musée du Quai Branly, Paris Quand jusqu’au 3 octobre

Si les grandes civilisations maya, aztèque ou inca ont bénéficié de larges expositions en Europe, celle des Olmèques reste plus méconnue. A tort, car elle fut la civilisation-mère et ses sculptures de pierre sont extraordinaires comme le montre la superbe exposition au Quai Branly. G.Dt.

Porquerolles

La mer imaginaire Art contemporain Où Fondation Carmignac, à Porquerolles Quand jusqu’au 17 octobre

Une superbe exposition accessible à tous, entre Art contemporain et sciences naturelles, entre émerveillement et conscientisation écologique. La plus belle exposition jusqu’ici de la Fondation Carmignac sur l’île enchanteresse. G.Dt

Saint-Paul-de-Vence

La Fondation CAB Art contemporain Où Saint-Paul-de-Vence 5766 Chemin des Trious Quand exposition inaugurale jusqu’au 31 octobre, https://fondationcab.com/fr

Un nouveau lieu s’est ouvert au sud de la France à Saint-Paul-de-Vence dédié plus spécialement à l’art minimal. La Fondation CAB créée par le collectionneur belge Hubert Bonnet, vient ainsi s’ajouter avec bonheur à d’autres lieux splendides comme la Fondation Maeght située juste en face d’elle. G.Dt