Qualité et tradition depuis 1945

On ne trouve pas les mêmes produits qu’Au Vieux Tancrémont, mais la réputation est équivalente. Une adresse à connaître, donc… Et cela fait plus de 70 ans que ça dure. Après la Seconde Guerre mondiale, Chaumont-Gistoux devient un lieu de villégiature pour les gens de Bruxelles qui viennent passer leur fin de semaine, ou leurs vacances, dans les différentes auberges ouvertes à l’époque.

C’est là qu’un boulanger a le nez fin en proposant à cette clientèle des tartes d’un nouveau genre. Bien vite, le bouche-à-oreille fait le reste. Aujourd’hui, l’établissement est tenu par Rurik Rombouts et Marc Van Acker. Et on ne peut pas le louper, au carrefour, en direction de Corroy-le-Grand et Corbais. "Nous sommes donc des Artisans certifiés, et l’une de nos spécificités est la qualité de notre pâte. Nous avons 35 tartes différentes à proposer, en fonction de la saison. Comptez environ 4 heures de fabrication pour sortir une de nos tartes", précise ainsi le second cité. Un petit conseil au passage : si les tartes peuvent se conserver au frigo, mieux vaut ne pas trop tarder pour les déguster. Histoire d’avoir la meilleure saveur en bouche…" L’idéal est de les manger dans la journée", ajoute-t-il.

Les puristes apprécieront aussi le cadre du lieu, qui n’a guère fortement évolué au fil du temps. Car c’est également la recette qui plaît aux clients : cette authenticité tant recherchée à l’heure actuelle. Les fours utilisés par ces artisans ont plus de trente ans, mais donnent aux tartes ce goût si particulier.

L.Tr.