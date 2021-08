Un mois après les inondations de juillet, la situation reste terrible pour les victimes de la région liégeoise. Du coup, le PTB demande la réquisition en urgence des 823 logements publics de l’arrondissement qui sont vides mais en état d’être loués.

Et le PTB de sortir la sulfateuse : "Si les sociétés de logement refusent de mettre ces logements vides à disposition des victimes, nous demandons leur réquisition immédiate", explique ainsi Damien Robert, président provincial du PTB. Et tant pis pour les personnes qui attendent depuis des années pour obtenir un tel logement et qui, elles aussi, se trouvent parfois dans des situations très délicates, mais non médiatisées.

Ce qui est sûr, c’est que le problème des logements dépasse largement la question de l’urgence et toute une batterie de mesures doivent être prises rapidement. En effet, rien que pour la ville de Liège, 6 556 logements ont été impactés par les inondations.