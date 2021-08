Football

Ligue des champions - 3e tour préliminaire

MONACO (Fra) - Sparta Prague (Tch) 3-1 (2-0) Midtjylland (Dan) - PSV (P-B) 0-1 (0-3) LUDOGORETS (Bul) - Olympiacos (Grè) 2-2 (tab 4-1) (1-1) YOUNG BOYS (Sui) - CFR Cluj (Rou) 3-1 (1-1) BENFICA (Por) - Sp. Moscou (Rus) 2-0 (2-0) Rangers (Éco) - MALMÖ (Suè) 1-2 (1-2) L. Varsovie (Pol) - DINAMO ZAGREB (Cro) 0-1 (1-1)

Tennis

Montréal - WTA - 1 835 490 $

1er tour : D. Vekic (Cro) bat Alison Van Uytvanck 6-1, 6-2 ; L. Samsonova (Rus) bat E.Rybakina (Kaz/n°12) 6-4, 5-7, 6-4 ; S.Sorribes (Esp) bat C. Zhao (Can) 6-2, 6-3 ; C. Giorgi (Ita) bat Elise Mertens (n°9) 6-3, 7-5 ; C. Gauff (USA/n°15) bat A. Sevastova (Let) 6-1, 6-4 A. Pavlyuchenkova (Rus/n°10) bat C.Garcia (Fra) 6-4, 6-4 ; D. Kasatkina (Rus) bat P.Martic (Cro) 7-5, 6-3.

2e tour : K.Siniaková (Tch) bat G.Muguruza (Esp/n°5) 6-2, 0-6, 6-3 ; P. Kvitová (Tch/n°7) bat F.Ferro (Fra) 6-4, 6-4 ; B.Andreescu (Can/n°2) bat H. Dart (G-B) 6-1, 3-6, 6-3.

Toronto - ATP - 3 487 915 $

1er tour : Daniil Medvedev (Rus/n°1) bat Alexander Bublik (Kaz) 4-6, 6-3, 6-4 ; Casper Ruud (Nor/n°6) bat Marin Cilic (Cro) 6-3, 3-6, 6-3 ; Stefanos Tsitsipas (Grè/n°3) bat Ugo Humbert (Fra) 6-3, 6-7 (13/15), 6-1 ; Reilly Opelka (USA) bat Grigor Dimitrov (Bul/n°14) 6-3, 6-4.