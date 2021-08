SmArtphones Samsung présente la troisième génération de ses portables pliables, haut de gamme pour un public aisé

En plein été, et un peu avant les présentations saisonnières d’Apple, le groupe sud-coréen Samsung a sorti de leurs boîtes mercredi la troisième génération de ses smartphones pliables haut de gamme. Samsung est parvenu, dans ce segment, à prendre la concurrence d’avance, avec des charnières améliorées permettant 200 000 pliages sans problème. Les deux petits nouveaux se nomment Galaxy Z Flip3, c’est celui qui se plie comme une valisette avant de se glisser dans la poche, et Galaxy Z Fold3, qui s’ouvre comme un petit livre et offre la plus vaste zone d’écran. À manier quand même avec délicatesse : le Flip3 de base coûte 1 049 euros, et le Fold3 d’entrée, 1 799 euros. P.V.C.