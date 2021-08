SpaceX veut diffuser de la pub dans l’espace

La start-up canadienne, Geometric Energy Corporation, a conclu un partenariat avec SpaceX pour mettre en orbite des panneaux publicitaires numériques. Qui veut (et qui en a les moyens) pourra acheter des pixels d’écran pub. L’entreprise de Samuel Reid va mettre en orbite un satellite miniature (CubeSat) dédié à la publicité et propulsé par la fusée Falcon 9 de SpaceX. Une fois en orbite, un selfie-stick fixé sur le côté du CubeSat filmera le petit écran d’affichage. Ces images seront diffusées en direct sur YouTube ou Twitch afin que tout le monde puisse se connecter pour regarder l’écran du satellite depuis la Terre.

"Je tente d’accomplir quelque chose qui pourra démocratiser l’accès à l’espace et permettre une participation décentralisée", explique Samuel Reid, qui annonce le CubeSate pour début 2022. "J’espère que les gens ne gaspilleront pas leur argent sur des trucs inappropriés, insultants ou offensants. Il y aura peut-être des entreprises qui voudront leur logo dans l’espace… ou il pourrait y avoir des choses un peu plus personnelles et artistiques", ajoute Reid. "Peut-être que Coca-Cola et Pepsi vont se battre pour avoir leur logo dans l’espace", imagine le PDG.

Avant même son lancement, le projet a logiquement essuyé une pluie de critiques. Le partenaire d’Elon Musk se défend : "Geometric ne prévoit pas de publicité spatiale envahissante, explique le PDG. L’invisibilité de tout ce que Geometric fait dans l’espace est notre priorité à 100 %." En 2019, la société russe StartRocket avait, elle aussi, annoncé vouloir transformer le ciel en un espace publicitaire géant. Mais cette fois, avec un affichage géant visible depuis la Terre. (LaLibre.be)