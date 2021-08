Un premier concours de cavalerie sur le site du Mémorial 1815

Ce week-end aura lieu la première édition du Trophée Mémorial, un concours de cavalerie organisé par le Mémorial de la bataille de Waterloo.

Les 14 et 15 août, les équipes de cavaliers s’affronteront lors de cinq épreuves. La trentaine de participants, habitués des reconstitutions historiques, sera répartie en équipe de deux, quatre ou six cavaliers. Un jury de personnalités issues du monde sportif et de la reconstitution, dont l’empereur Napoléon, devront les départager à l’issue du week-end.

Pérenniser et valoriser la cavalerie historique

L’idée de ce concours a germé dans la tête d’Antoine Charpagne, le responsable culturel du site du Mémorial 1815, et de Marc Van Meerbeek, le président du 2e Dragons, le plus important groupe de cavalerie napoléonienne de Belgique. "On s’est rendu compte qu’il n’y avait plus de concours de cavalerie entre reconstituteurs, donc nous avons décidé de relancer ce projet et de se servir de la notoriété du site du Mémorial. Nous avons également voulu y intégrer du public, ce qui n’est pas courant", explique Antoine Charpagne. À travers ce concours, le Mémorial de la bataille de Waterloo souhaite pérenniser et valoriser la discipline qu’est la cavalerie historique, également qualifiée d’art. Le concours se déroule en extérieur et pourra donc permettra à 200 personnes d’y assister en tant que public pour chaque représentation.

À cause du Covid, la majorité des cavaliers seront belges, car il était trop compliqué d’accueillir les participants étrangers. Les épreuves auront lieu autour de la butte du Lion, dans un espace aménagé spécialement pour accueillir du public.

Samedi 14 août, il y aura trois épreuves, dont une course d’orientation autour du champ de bataille, une épreuve de maniabilité, d’approche d’obstacle et de travail en formation, et enfin l’installation du camp et des chevaux autour d’une mise en scène entre le jury et le public. Le dimanche 15 août commencera par une course de tête, suivie d’une démonstration de charges de cavalerie et de mouvements de combats, et enfin d’une formation et d’un défilé. Le week-end se conclura par la remise des prix.

Ce week-end est également spécial car c’est l’anniversaire de la naissance de l’empereur Napoléon Ier.

Antoine Charpagne voit à long terme et souhaite que ce concours soit le premier d’une longue série, et voudrait même y intégrer des amateurs à terme.

Pour y assister, les places sont à réserver sur le site du Mémorial.Charlotte Egli