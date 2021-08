Une coupe de champagne, avec juste un doigt de pétrole

Chroniqueur et spécialiste golf

Lorsque le fonds souverain du Qatar l’a racheté en 2011, le PSG n’en menait pas large, tant sur le plan sportif que financier. Il ne comptait, à son palmarès, que deux titres de champion de France et était loin de figurer parmi les ténors européens, malgré une Coupe des Coupes remportée en 1996. Aujourd’hui, grâce aux dividendes du pétrole et du gaz naturel du petit émirat, le club parisien s’apprête à aligner une équipe de super-galactiques comme le football en a rarement connu avec, notamment, un trio d’attaque hallucinant composé de Neymar, Mbappé et Messi.

Certains grincheux diront que cette métamorphose abracadabrantesque est juste le fruit de la toute-puissance de l’argent et qu’il faut désormais une loupe pour détecter un ADN de titi de Montmartre dans le vestiaire du Parc des Princes. Quelques gilets jaunes anti-capitale et anticapitalistes reprendront même peut-être leurs tours de ronds-points pour manifester leur hostilité à une telle opulence.

En attendant, comme le souhaitait Doha, voilà Paris élevé au rang de place to be pour le football champagne. Et l’accueil délirant fait, dans la Ville Lumière, au dieu Messi prouve clairement que l’argent n’a pas vraiment d’odeur pour le supporter de base. Il reste à présent au Qatar FC de Paris à s’adjuger, enfin, cette Ligue des champions qui lui résiste obstinément. Car il sera difficile d’encore vraiment améliorer le noyau l’an prochain en cas d’échec !