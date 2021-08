Wall Street

Dans le vert. La Bourse de New York repartait de l’avant au-delà de ses records mercredi après l’inflation américaine, qui a ralenti en juillet tout en restant soutenue. Vers 14 h GMT, l’indice Dow Jones avançait de 0,59 % à 35 459,39 points, le Nasdaq progressait de 0,08 % à 14 797,24 points et le S&P 500 gagnait 0,26 % à 4 448,67 points. Orientés en baisse avant l’ouverture, les indices ont changé de direction après l’annonce d’une inflation de 0,5 % en juillet aux États-Unis, moins qu’en juin, et stable sur un an à 5,4 %. Le rapport sur l’inflation CPI "n’a pas été aussi mauvais qu’on le craignait, et même meilleur que prévu", soulignait Patrick O’Hare de Briefing.com. "Le marché boursier est un peu rassuré à l’idée que les pressions inflationnistes pourraient ne pas être aussi prononcées au cours des prochains mois", a indiqué l’analyste. (AFP)