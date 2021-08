10 000 déclarations de sinistres pour l’assureur liégeois Ethias

Après la priorité absolue donnée à l’aide d’urgence aux victimes sur le terrain, l’heure est au premier bilan pour la société Ethias : environ 10 000 déclarations de sinistres ont été introduites à ce jour et ce, pour l’ensemble du pays. Selon les premières estimations, les dommages pourraient globalement s’élever à environ 250 millions pour Ethias.

À la suite des inondations des 14 et 15 juillet derniers, l’assureur liégeois a enregistré à ce jour un total d’environ 10 000 déclarations de sinistres pour les trois régions du pays, essentiellement en assurance incendie et auto. Si pour les particuliers (pour lesquels environ 7 000 déclarations ont été introduites), il ne rentre quasi plus de nouvelles déclarations, pour les entreprises et les collectivités publiques, un certain nombre de dossiers doivent encore rentrer.

Du 19 au 30 juillet sans interruption, cinq unités de crise mobiles ont sillonné les zones les plus touchées. Pas moins de 41 haltes au cours desquelles, tant les assurés que les non-assurés, ont été écoutés, réconfortés et aidés à remplir les différentes formalités.

Une première avance de 1 500 € a également été versée immédiatement à chaque assuré introduisant une déclaration de sinistre. "Des services d’assistance psychosociale ont aussi été proposés à nos clients, tant particuliers que collectivités. Via l’amicale du personnel, plusieurs dizaines de collègues se sont par ailleurs mobilisés pour apporter 4 200 repas et du réconfort aux bénévoles et aux sinistrés" , explique l’assureur.

Avances complémentaires

Laver le linge, une autre difficulté pour bon nombre d’habitants. "C’est pourquoi notre start-up digitale, Flora by Ethias a organisé des permanences dans plusieurs communes avec l’ASBL Formidable de Charleroi qui gère une wash mobile."

En outre, Ethias indemnisera chaque sinistré dans les trente jours de l’expertise. Mais il est clair que les expertises vont prendre du temps, vu l’ampleur du travail et que trente jours c’est long quand on n’a plus rien. "C’est pourquoi des avances complémentaires sont en cours, notamment pour faire face aux frais de relogement et aux besoins de première nécessité. Les équipes sont également renforcées pour accélérer encore les indemnisations des dossiers expertisés."

