3 Questions à

Salomé

Celle qu’elle est aujourd’hui

1 Quel regard portes-tu sur ton adolescence ?

Je trouve que j’ai bien évolué dans l’ensemble, j’ai une meilleure relation avec ma maman. Le projet m’a ouvert l’esprit. Je pense qu’avant j’avais plus de mal à me dire que j’étais quelqu’un de bien. Lors du voyage au Sénégal, c’était une période où je n’étais pas bien, j’ai beaucoup discuté avec Lilian Thuram (qui nous accompagnait). Il m’avait proposé de faire cet exercice : me regarder tous les jours dans le miroir et me dire que j’en valais la peine. D’abord 10 secondes, puis augmenter chaque jour. Je n’y parvenais pas trop et maintenant, oui. Aujourd’hui, je peux dire que je suis bien dans ma tête et dans mon corps.

2 Et concernant le projet, comment a-t-il accompagné cette traversée ?

Le dernier voyage à Beyrouth m’a beaucoup changée. J’avais très peur d’y aller. Ma mère, qui est toujours ouverte, avait des craintes donc ça me faisait vraiment peur. J’avais demandé à Wajdi pourquoi il avait choisi cette destination pour moi. Il m’avait répondu que c’était la ville de son enfance, qu’il trouvait qu’elle ressemblait à ma personnalité, donc bon. Voilà, j’y suis allée et j’ai adoré. À chaque fois qu’on partait l’été, on se coupait de la réalité. C’était un peu comme si on avait deux vies. La vie entre nous, celle où on s’échappe de la réalité, sans les parents, sans les amis de tous les jours. Quand le projet s’est arrêté, c’est au moment où j’ai commencé à travailler comme coiffeuse. Je n’avais plus de vacances. On passe à la vie d’adulte, on paie des factures, on travaille.

3 Aujourd’hui que fais-tu ?

Depuis septembre et après le Covid, j’ai arrêté la coiffure et je suis devenue éducatrice dans l’école où j’ai fait mes études de coiffure. C’est comique : j’ai 26 ans, les élèves ont tendance à me prendre pour leur copine. Je connais toutes leurs techniques, tous les coups foireux parce que je les ai faits avant eux ! Les élèves parlent beaucoup avec moi, surtout les filles. Les histoires et les bagarres avec les garçons, quand elles tombent enceintes… J’essaie de trouver des solutions. J’ai de bons contacts avec eux. Pas avec les profs, ça, ça n’a pas changé ! Et récemment je me suis fait convoquée par le directeur - qui me connaît bien puisque j’étais élève - pour ma couleur de cheveux, puis pour mes tatouages ! Heureusement, avec le masque il n’a pas encore découvert mes piercings !

C.C.