Ambassadeur afghan : "Nous demandons un soutien aérien"

Interview Christophe Lamfalussy

Rien de pire, pour un ambassadeur à Bruxelles, que d’avoir une crise entre la mi-juillet et la mi-août. Les Européens sont en vacances, difficiles à joindre. Pourtant en Afghanistan, dix capitales provinciales sur 34 sont tombées en une semaine aux mains des talibans. Ancien porte-parole du président Ghani, l’ambassadeur Nazifullah Salarzai représente la République islamique d’Afghanistan auprès de la Belgique, de l’Union européenne et de l’Otan. La Libre l’a interviewé.

Comment est la situation en Afghanistan ?

Très difficile. C’est déjà le début d’une crise humanitaire et d’une crise des droits de l’homme. Nous demandons à tous nos partenaires internationaux d’agir, maintenant.

Il n’est pas trop tard ?

Non, la volonté de défendre notre pays n’a jamais été aussi forte. Nous savons à qui nous avons affaire. Les talibans n’ont pas changé. Ils sont devenus pires, davantage brutaux, arrogants. Depuis la mi-avril, lorsque le retrait américain a été annoncé, ils ont lancé une guerre tous azimuts pour s’emparer de l’Afghanistan. Ils n’ont pas de vision pour la paix et la prospérité. Ils maintiennent ouvert leur bureau de Doha, pour des pourparlers de paix, mais en réalité, ils ont lâché la bride à une violence qui vise toute la société afghane.

Quelles sont les conséquences ?

Une insécurité majeure en Afghanistan va se diffuser dans la région, et de là, vers l’Europe. Des centaines de milliers de gens pensent à quitter le pays. Ils n’ont pas confiance dans les talibans. Même dans les régions où nous avons opéré un retrait stratégique, les habitants sont aussi partis, car il n’y a pas si longtemps qu’ils ont vécu sous cette tyrannie. Ils s’en souviennent. Et cette fois-ci encore, les talibans ont détruit de nombreux bâtiments publics - des écoles, des centres de santé - et des magasins.

Les talibans sont-ils prêts à négocier ?

S’ils l’avaient voulu seulement… Nous avons fait des concessions, l’une après l’autre, sans obtenir quoi que ce soit en retour. Nous avons libéré 5 000 prisonniers talibans, accepté ce bureau à Doha, nous nous sommes abstenus de toute attaque. Et maintenant qu’il y a un retrait de la force internationale avec une date fixée (le 31 août, NdlR), croyez-vous qu’ils vont négocier ?

Donc ils vont droit sur Kaboul ?

Ils n’épargneront personne, nulle part.

Le président Biden souligne que l’armée afghane a reçu des armes sophistiquées mais se plaint qu’elle ne les utilise pas. Pourquoi ?

En 2014, Obama avait porté à 140 000 le nombre de soldats des forces internationales. Ceux-ci venaient de plus d’une quarantaine de pays, avec des armes dernier cri. Malgré cela, ces forces n’ont pas été capables de gérer le conflit. Comment pouvez-vous attendre cela de nous, maintenant que nous sommes seuls ? Si nous avons réussi à garder les talibans à distance, c’est parce que nous avions un soutien aérien des forces internationales, principalement des Américains. Ce soutien aérien n’existe plus.

Vous le réclamez aujourd’hui ?

Oui, nous demandons à nos alliés internationaux, y compris à l’Otan, un soutien aérien. Cela fait partie de notre nouveau plan stratégique pour les six mois à venir. Nous avons besoin de soutien aérien, y compris des avions de transport pour transporter les blessés et des drones, une technologie que nous n’avons pas. Nous travaillons avec nos partenaires et attendons leurs réponses. Sans ce soutien aérien, ce sera difficile pour nous de gagner cette guerre. Nos forces sont bien mieux entraînées. Nos forces spéciales et leurs 40 000 hommes sont capables de reprendre le contrôle du pays. Mais nous avons affaire à un groupe de zombies qui pensent soit à tuer, soit à être tués. Ils ne respectent ni les règles d’engagement, ni les civils. C’est ce qui rend difficile le combat contre eux.

Sur le plan diplomatique ?

La deuxième chose que nous demandons, et qu’on n’a pas faite ces deux dernières décennies, c’est que la communauté internationale fasse pression sur le Pakistan, un sanctuaire et une source infinie d’approvisionnement des talibans. Selon nos informations, plus de 10 000 combattants dans les rangs des talibans viennent du Pakistan. Il suffit de voir le nombre de corps de combattants que le CICR ramène dans ce pays. De plus, depuis l’annonce du retrait, des tas de groupes terroristes - qui n’ont rien à voir avec l’Afghanistan, que ce soient le Mouvement islamique d’Ouzbékistan (MIO), le Lashkar-e-Taiba du Pakistan, le Mouvement islamique du Turkestan oriental de Chine - sont engagés pour soutenir les talibans. Ils le font dans un but de réciprocité, pensant que si les talibans viennent au pouvoir, ils auront à nouveau cet espace pour planifier et préparer leurs attaques dans le monde.

Vous avez des preuves de cela ?

Oui, tous nos partenaires internationaux ont ces informations.