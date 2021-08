Antonio Pintus, l’homme qui doit relancer Eden Hazard

Derrière tout entraîneur, il y a un staff. Et au Real Madrid, Carlo Ancelotti a passé toute la pré-saison aux côtés de son préparateur physique, Antonio Pintus. Passé notamment par la Juventus, Chelsea, Monaco, Palerme, Sunderland et plus récemment par l’Inter avec Antonio Conte, l’Italien de 58 ans a été rappelé pour un deuxième passage au Real Madrid, après celui de 2016 à 2019.

"Je sais que c’est le Real Madrid qui a décidé de faire appel à Antonio Pintus et non Carlo Ancelotti", assure son homologue belgo-italien Mario Innaurato, passé par le Milan AC, la Fiorentina, Séville et évidemment Anderlecht et les Diables rouges. "Le rôle de Pintus va donc être fondamental. Le club lui a donné beaucoup d’atouts."

Ces deux dernières saisons avec Zinédine Zidane, c’est le Français Grégory Dupont qui tenait ce rôle. Mais les nombreuses blessures musculaires que le groupe a connues la saison dernière ont eu raison de lui.

"Dupont est pourtant excellent, insiste Mario Innaurato. Il faut quand même se rappeler qu’il s’est occupé d’Eden Hazard lorsqu’il était à Lille. Si quelqu’un connaît bien la manière de fonctionner d’Eden, c’est lui. Rappelons aussi qu’il a été champion du monde avec la France. Donc c’est quelqu’un de reconnu dans le milieu."

Mais le Français a dû plier bagage à la fin de la saison dernière. Sans doute était-ce une façon de tirer un trait psychologique sur l’hécatombe de blessures. "Même si je suis persuadé qu’il a correctement fait son travail et qu’il n’est pas à blâmer."

La méthode italienne

Le président Florentino Pérez s’est tourné lui-même vers le réputé Antonio Pintus, qui vient de remporter le Scudetto avec l’Inter et qui était déjà dans le staff madrilène lors des sacres en Ligue des champions de 2017 et 2018. "Il y a énormément d’attentes autour de lui. Parce que le club le met beaucoup en avant, presque autant que certains joueurs. En Europe, il est l’un des préparateurs physiques les plus médiatisés."

Mario Innaurato est allé à la même école italienne que le nouveau préparateur physique d’Eden Hazard et de Thibaut Courtois. "Ses qualités premières : son expérience et son intelligence, pointe-t-il. Il a aussi un bon contact avec les joueurs et le staff. On a presque fait un mythe autour de lui mais il faut relativiser. Il n’y a pas de vraie méthode Pintus. Il utilise surtout les anciennes méthodes à l’italienne, avec notamment beaucoup de travail de force."

Ces fameuses méthodes sont toutefois adaptées dans chaque club, en fonction des besoins. "La manière de fonctionner de Carlo Ancelotti n’est pas la même que celle d’Antonio Conte, par exemple. Ancelotti compte énormément sur le groupe, l’organisation et la responsabilisation des joueurs alors que Conte, qui prend les choses lui-même en main, met toujours le travail en avant."

Pintus a en tout cas déjà laissé une excellente impression en Espagne. On l’a vu par exemple prendre en main la préparation personnelle d’Eden Hazard en lui confiant un programme physique et diététique durant ses vacances. On l’a aussi vu s’occuper individuellement de Karim Benzema à son retour de congés.

L’Italien prend des initiatives et il conseille aussi Ancelotti. En concertation, le duo a d’ailleurs décidé de n’organiser que deux vrais matchs amicaux durant la pré-saison afin de privilégier le travail physique quotidien. Cette préparation s’est achevée dimanche dernier avec un partage face au Milan AC (0-0).

Malheureusement, Eden Hazard n’était pas encore suffisamment prêt pour tenir son rang lors de cette joute face à l’équipe d’Alexis Saelemaekers. Mais depuis lors, le capitaine des Diables rouges a participé à l’ensemble des séances collectives. Ce qui laisse entrevoir la possibilité de le voir disputer un bout de match samedi soir sur la pelouse du Deportivo Alavés.

"Personnellement, je suis convaincu qu’Eden va revenir à son meilleur niveau, avance Mario Innaurato. À l’Euro, il a d’ailleurs fait l’un de ses meilleurs matchs depuis longtemps avant qu’il ne se blesse. S’il parvient à être laissé tranquille par les blessures, il fera une bonne saison."

Simon Hamoir