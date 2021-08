Au "Spijtigen Duivel", on boit des coups depuis Charles Quint

Reportage Tom Guillaume

C’est une carte un peu particulière qui accueille le client dans l’entrée du "Vieux Spijtigen Duivel" (littéralement "le Vieux diable furieux"), à Uccle. Non pas une carte de café chargée d’indiquer à celui qui a faim ou soif ce que propose l’établissement. Plutôt une carte géographique, de celle que l’on tire d’un vieil atlas, et pas de n’importe lequel : celui de Ferraris, daté des années 1770-1778. L’établissement installé au bas de la Chaussée d’Alsemberg y figure déjà. À l’époque, c’était un relais de poste. S’agit-il de l’acte de naissance du "Vieux Spijt’" ? "C’est en tout cas la première attestation véritable de son existence", raconte Christos, le propriétaire des lieux depuis 2006.

Mais l’homme préfère une autre version qui fait remonter la genèse de l’établissement et de son nom près deux siècles plus tôt. "L’empereur Charles Quint, de passage à Bruxelles, se serait arrêté dans le bâtiment pour se rafraîchir. Le relais s’appelait alors ‘L’ange’. Mais la serveuse qui s’occupa de lui, plutôt revêche, laissa un mauvais souvenir à l’empereur qui ordonna la fermeture du relais pour plusieurs semaines. À sa réouverture, l’ange s’était transformé en diable, en souvenir de cette serveuse", raconte Christos.

À cette époque, une barrière fermait même la route, et on y réglait le coût du passage dans l’antique bâtiment. Il faudra toutefois attendre le XIXe siècle pour que le "Spijt’" devienne un estaminet, l’un des derniers qui subsistent à Bruxelles. Quelle différence avec un café classique ou une taverne ? L’estaminet se veut plus rustique, plus "à l’ancienne".

À dire vrai, l’établissement ne semble pas avoir vraiment changé depuis la fin du XIXe. À rebours des bars tendance qui éclosent dans la commune du sud de Bruxelles, Christos veut maintenir un cadre authentique (d’autres diraient désuets).

C’est d’ailleurs ce cachet qui l’a poussé à reprendre la boutique quand l’ancienne famille de propriétaires a lâché l’affaire, en 2005, après près d’un siècle à la barre. "Je connaissais le charme du café. Je ne voulais pas laisser se perdre ce genre d’ambiance. Nous étions dix-huit sur le coup, à l’époque. Mais je connaissais déjà la famille parce que je tenais la friterie qui était juste à côté. Je crois que ça a facilité les choses, à ma plus grande joie", se souvient le patron, trifouillant dans les coupures de presse jaunies de l’époque.

Le QR-code trahit le XXIe siècle

La salle principale dispose d’une vingtaine de tables en bois, patiné par le temps, bien entendu. Au milieu, un poêle "Godin" sert encore à réchauffer les soirées d’hiver. Au plafond et devant le bar, on peut encore apercevoir les tiges qui servaient à l’éclairage au gaz, vestige d’une époque que le vieux diable entend restituer. Ici, pas de prise à côté de chaque table pour recharger son smartphone. Tout, dans l’estaminet, semble avoir été figé dans une époque révolue. Une impression qui vient toutefois trahir les QR-code imposés par la crise sanitaire.

Outre la légendaire visite de Charles Quint, l’établissement a vu défiler d’autres personnages célèbres au cours de sa longue histoire. Sur le mur du fond, les portraits de Victor Hugo et de Charles Baudelaire rappellent le temps où le vieux diable plaisait aux lettrés de passage. Le prince des poètes y aurait rédigé certaines pages de sa "Pauvre Belgique", recueil où il déverse son venin sur la Belgique, ce "pays de singes". Victor Hugo, quant à lui, y aurait fait halte durant son exil bruxellois, en 1851-52. Plus loin, une plaque rappelle que le poète flamand Jan Van Nijlen avait ici ses habitudes.

Un mélange de cuisine grecque et bruxelloise

Il est 11 h 30. Les premiers clients arrivent. Marc entre, le pas déterminé. On comprend qu’il sait où il pose les pieds. Un salut à Christos (hors Covid, il lui aurait fait la bise, à n’en pas douter) et il commande son petit verre de blanc. "Je suis entrepreneur et pour le moment, je travaille dans le coin. Ici j’ai quelques minutes alors j’en profite pour venir me poser et boire un petit coup", détaille-t-il, avant d’embrayer : "Il faut faire vivre ce genre d’établissement, c’est du patrimoine. Et puis, c’est aussi un état d’esprit : le confort, la gentillesse, etc." Les autres clients prennent place, des familles, des couples, des amis. Un peu de tout, et de tous les âges.

Et à boire, donc ? Des bières belges, évidemment, et quelques vins. La carte ne brille pas par son originalité, "mais plutôt par son authenticité", reconnaît Christos, au moment de sortir une cuvée spéciale de Triple Westmalle, reçue quelques jours plus tôt.

"La clientèle qui vient ici cherche une ambiance, un côté un peu rétro, bon enfant, réconfortant", analyse le patron. Lui-même, au moment de reprendre les lieux, y a tenu. Il a poussé le thème jusque dans les assiettes, au moment de relancer les cuisines. La carte du vieux diable fait la part belle aux spécialités belges et bruxelloises, tout en s’accommodant d’une touche méditerranéenne. Carbonades et vol-au-vent côtoient ainsi mezze et feuilles de vignes pour conjuguer le terroir du lieu et celui du propriétaire.

Le Covid pèse toujours

On revient sur la carrière de Christos, depuis seize ans à la tête de l’estaminet. Le meilleur souvenir ? "C’est quand on a rouvert après le Covid. On avait un peu peur que les gens ne reviennent pas, que les habitudes aient changé", explique le patron. D’autant que la période fut difficile, pour lui : "Nous avions bien tenté de faire du take-away mais les clients nous apprécient pour l’endroit. Or, avec des plats à emporter, vous ne parvenez pas à donner d’ambiance."Mais le public a répondu présent : "C’était vraiment un beau moment", se souvient-il. Même si l’heure n’est toujours pas à la grande joie. "Nous sommes en train de refaire la façade, qui sera classée. Elle sera toute neuve, mais nous tenterons de lui rendre l’apparence de l’ancienne devanture." Les travaux dans la rue n’aident pas non plus à attirer le client. "Mais quand tout ça sera terminé, tout ira mieux", philosophie l’éternel optimiste.