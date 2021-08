Avis des brokers

Ageas (-1,4 % à 44,61 euros) a été confirmée à "acheter" chez Berenberg, l’objectif étant descendu de 57,2 vers 55,40 euros. À la suite de la publication des résultats semestriels, le courtier a descendu ses attentes pour les flux de trésorerie et pour le résultat net de l’exercice en cours. "Cette révision est liée aux importants dégâts causés par les inondations en Belgique, tandis que les baisses de taux en Chine vont également impacter la rentabilité dans cette région." L’analyste maintient son avis favorable, notamment en raison du programme de rachat d’actions annoncé lors de ces résultats semestriels. Euronav (-3 % à 6,68 euros) a été confirmé à "acheter" chez KBC Securities, l’objectif de cours grimpant de 9,25 vers 10,20 euros en dépit d’un résultat trimestriel divisé par quatre par rapport au deuxième trimestre 2020. "Nous avons remonté nos estimations sur le prix des actifs en portefeuille. Sur ces nouvelles bases, le titre se négocie avec une décote de 33 % par rapport à la valeur d’inventaire." Cofinimmo (+2,3 % à 140,40 euros) a été remontée de "sous-pondérer" vers "surpondérer" chez Barclays, l’objectif étant propulsé de 108 vers 148 euros. L’analyste apprécie la composition du portefeuille immobilier, et pointe le retard pris depuis le début de l’année par rapport aux concurrents européens. "Nous pensons également que le groupe sera en mesure d’atteindre une exposition à plus de 60 % sur les maisons de repos, ce qui devrait permettre une diminution du précompte immobilier de 30 vers 15 % dès l’année prochaine."

G.Se.