Namur Quinze ans requis pour viol

Le parquet a requis quinze ans de prison contre un homme de 67 ans poursuivi pour viols et attentats à la pudeur commis entre 2005 et 2013 sur sa fille - née en 1995 , et entre 1992 et 2001 sur sa filleule - née en 1987, qui s’avère également être sa fille après analyse ADN. L’homme avait déjà été condamné en 2004 à cinq ans de prison avec sursis pour des faits de mœurs commis sur sa fille. (Belga)