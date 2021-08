Tennis Greet Minnen au 2e tour à Landisville

Greet Minnen (WTA 113) s’est imposée au premier tour du tournoi de tennis ITF de Landisville, joué sur dur et doté de 100 000 dollars, mercredi en Pennsylvanie. La Belge de 23 ans, tête de série no 4, a battu l’Américaine Francesca Di Lorenzo, 24ans et 182e au ranking WTA, sur le score 6-7 (6), 6-2, 6-2. (Belga)