À la recherche d’un biologiste imaginaire. " J’ai été informé que les États-Unis cherchent à discréditer les compétences des scientifiques impliqués dans la phase I de l’enquête de l’OMS menée à Wuhan et qu’ils tentent de renverser les conclusions du rapport", note le 24 juillet, sur le réseau social Facebook, un certain Wilson Edwards. Celui qui serait un biologiste suisse estime que "l’administration Biden n’a pas ménagé ses efforts pour rétablir l’influence des États-Unis [à l’OMS]". Des dires largement relayés par les médias chinois. Mais qui est ce Wilson Edwards ? Le quotidien français Libération s’est posé la question. L’ambassade de Suisse à Pékin également. Cette dernière a tweeté indiquant que le nom Wilson Edwards ne figurait pas sur ses registres ni dans aucun article scientifique. L’ambassade a donc invité ce monsieur à se présenter. "Si vous existez, nous aimerions vous rencontrer !", a noté l’ambassade qui a demandé à la presse chinoise d’effacer les propos de cet homme, pour le moment inconnu. Le compte Facebook de cet individu a été ouvert le 24 juillet, jour de publication du post sur le réseau social. Il est aujourd’hui supprimé, comme les articles de presse le mentionnant… Cette publication et ce profil Facebook apparaissent à un moment où l’hypothèse d’une fuite de l’Institut de virologie de Wuhan revient sur la table avec insistance.