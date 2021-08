Pétrole Euronav dans le rouge au premier semestre

Le transporteur de pétrole Euronav a terminé la première partie de l’année dans le rouge, la société maritime anversoise ayant été pénalisée par la faiblesse des prix du fret. Euronav essuie une perte de plus de 160 millions de dollars, là où l’exploitant de tankers était dans le vert un an plus tôt, et alors que son chiffre d’affaires a fondu au premier semestre, à 217,66 millions de dollars, contre 851,36 millions de dollars au premier semestre 2020.

L’entreprise versera cependant un dividende de 3 cents de dollar au titre du deuxième trimestre. (Belga)