Wanze Rencontre artistique

Les artistes de la Balade artistique rencontreront leur public, le 22 août, de 14 h à 17 h, dans le parc du Château à l’Horloge, à Bas-Oha. Au programme : animations créatives, démonstrations techniques et échanges enrichissants ! Avec Michel Cleeren, Martine Bovon-Dumoulin, Céline Verhelst, Arlette Degotte, Atelier JFK, Alain Haine, Charline Riga, Paola Guillen-Crespo, Christiane Humblet, Francis Stapelle, Rick&Jack Créations, Olga Debooser, Christian Jadot, Jean-Marie Hanchir, William Quartier, Rudy Roquet, Françoise Seidel, Nicole Meulemans, Michel Philippe, Michel Liépin, Pierre Lemoine, José Noël pour le Photo Club de la Mehaigne… Accès libre et gratuit. Plus d’infos : www.centreculturelwanze.be ou 085/21 39 02. J.-M. C.