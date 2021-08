Ce jeudi, Chelsea a officialisé le transfert de Romelu Lukaku en provenance de l’Inter Milan pour 115 millions d’euros. Par la même occasion, le Diable rouge devient le joueur le plus cher en transfert cumulé de la planète football. Il devance Neymar et ses 310 M € ou encore le quintuple Ballon d’or Cristiano Ronaldo (230 M €). À Londres, le colosse touchera un véritable pactole : 12 millions d’euros par an pendant cinq saisons. Grâce à sa nouvelle fiche de paye, il double ainsi le salaire qu’il touchait à l’Inter Milan. Ce transfert a été rendu possible grâce aux nombreuses ventes de Chelsea. Les Londoniens ont déjà obtenu 35 millions d’euros en vendant plusieurs éléments comme Tomori à l’AC Milan (29M €), Moses au Spartak Moscou (5M €) et Giroud à l’AC Milan (1M €). Marina Granovskaia, la CEO des Blues, espèrent encore obtenir 3,5 M € de la vente de Ugbo à Genk et 45M € pour le transfert de Abraham à l’AS Roma. Ce dernier départ libérerait d’ailleurs le numéro neuf convoité par Big Rom. Dix ans après son premier transfert vers Londres, le Diable va pouvoir prendre sa revanche. Car il n’est jamais parvenu à s’imposer lors de son premier passage à seulement 18 ans. "Je suis heureux et béni d’être de retour dans ce merveilleux club. Cela a été un long périple pour moi : je suis venu ici étant enfant, j’avais beaucoup à apprendre, mais maintenant je reviens avec beaucoup plus d’expérience et de maturité", a déclaré Lukaku. Ambitieux, le joueur espère garnir son armoire à trophées juste après avoir remporté la Serie A. "Je pense que cette opportunité arrive au bon moment et j’espère que nous pourrons avoir beaucoup de succès ensemble." Ce samedi, Chelsea affronte Crystal Palace lors de la première journée de la Premier League. Il pourrait déjà être aligné par son nouvel entraîneur Thomas Tuchel. L’occasion pour lui d’enfin devenir le roi d’Angleterre.

G.J.