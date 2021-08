Cyclisme Danemark : coup double pour Evenepoel

Remco Evenepoel a remporté la 3e étape du Tour du Danemark entre Tonder et Vejle sur 219,2 km jeudi. Le coureur de Deceuninck-Quick Step s’est imposé avec 1:29 seconde d’avance sur Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) et 1:32 sur Nick van der Lijke (Riwal Cycling Team) et prend la tête du classement général avec 1:33 d’avance sur Van der Sande et 1:38 sur Van der Lijke.

À 21 ans, il décroche ainsi la 17e victoire de sa carrière, la 3e cette saison après le chrono de la 2e étape et le classement général du Tour de Belgique.

Vendredi, la quatrième étape mènera le peloton entre Holbaek et Kalundborg sur 188,2 km. Le Tour du Danemark se termine samedi par un contre-la-montre individuel de 10,8 km autour de Frederiksberg. (Belga)