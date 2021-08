Liège La rue Grétry partiellement rouverte

Bonne nouvelle au niveau de la circulation dans le quartier du Longdoz, la rue Grétry n’est plus fermée qu’entre le carrefour avec les quais Orban et de la Dérivation et le carrefour avec la rue Libotte (inclus). Le restant de la rue Grétry est accessible en voie sans issue, double sens de circulation en provenance de Chên️ée. Les accès via les rues du Fer et Edouard Remouchamps sont rétablis. J.-M. C.