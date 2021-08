Andenne Visite 100 % préhistoire ce dimanche

Le voyage débute à 10 h 30 à l’Espace Muséal d’Andenne où vous pourrez découvrir les plus beaux vestiges exhumés à Scladina et ouvrir les yeux sur une humanité ancestrale dont nous portons aujourd’hui encore 3 % des gènes. Embarquez ensuite dans une visite de la Grotte Scladina, à 14 h. Des ossements humains vieux de près de 100 000 ans et ceux de plus de 40 espèces de mammifères préhistoriques côtoient des milliers de fragments de silex abandonnés sur place par ces hommes d’une autre époque. Plus d’informations : ww.scladina.be et www.lephare-andenne.be/ema. G.P.