Musique Maanrock in het park peut accueillir 10 000 visiteurs

Le festival malinois Maanrock tiendra cette année une édition spéciale, se déroulant dans des parcs. Alors que l’accueil de 60 000 personnes sur une des places de la ville est impossible en raison de la situation sanitaire, le festival a donc décidé de se déplacer dans les parcs pour une édition à plus petite échelle. Du jeudi 26 au dimanche 29 août, toute la ville de Malines sera le décor de Maanrock. Au programme : musique, danse, art et théâtre. Le programme complet et toutes les informations se trouvent sur www.maanrock.be (Belga)