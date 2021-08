Divers Antiquités et brocantes de charme ce week-end à Deulin

Les de Harlez vous attendent ce samedi jusque lundi soir pour une fête consacrée aux beaux objets, aux jolis meubles, aux tableaux et bijoux anciens… Sous tentes mais aussi dans la grange, les communs et dans le château, plus de 70 exposants seront à votre disposition pour partager passions et souvenirs. Il y aura même une salle de ventes anversoise spécialisée dans les vins, à savoir Ampersand Wine Auction ; le spécialiste vous fera des expertises sur photos et sur base de vos listes. Infos : www.espacedeulin.be Ph. Fy