Et de neuf ! Jeudi neuvième séance de hausse de l’indice Bel 20 qui gagnait prudemment 0,21 % à 4 349,07 points avec 14 de ses éléments dans le vert, le gain s’établissant ainsi à 3,53 % depuis le début du mois d’août. Une recommandation à l’achat poussait Cofinimmo (140,40) en tête avec un gain de 2,26 %, Aedifica (123,10) suivant avec un mieux de 1,23 %. UCB (98,00) progressait de 1,09 %. AB InBev (52,46) était en hausse de 0,48 %, KBC (70,82) et Ageas (44,61) reculant par contre de 1,31 et 1,39 %. Ahold Delhaize (28,31) ajoutait 2,04 % aux 3,3 % déjà engrangés la veille. Hors indice, Sipef (49,85) bondissait de 4,7 %, Kinepolis (45,32) regagnant 2,4 % tandis que Jensen (31,50) et Van de Velde (24,50) s’appréciaient de 3,3 et 2,1 %. Unifiedpost (16,48) et Euronav (6,68) chutaient par contre de 3,2 et 2,9 %. (Belga)