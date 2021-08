Ces phrases de patrons des banques belges qui ne convainquent pas certains clients

Certains messages comme une banque "plus humaine" ou plus "simple" font tiquer…

Analyse Ariane van Caloen

La semaine dernière, trois des quatre grandes banques du pays (KBC, Belfius et ING Belgique) ont publié leurs résultats au 30 juin 2021. Des résultats en nette hausse, grâce notamment à des reprises de provisions importantes rendues possibles par le net rebond de l’économie. Il est évident que le secteur bancaire va moins souffrir que prévu de la crise sanitaire.

À côté des commentaires des chiffres, les patrons des banques ont aussi été amenés à parler du service bancaire. Avec quelques messages modérément appréciés par certains clients qui nous l’ont fait savoir.

Taux de satisfaction

Quand le CEO de Belfius, Marc Raisière, parle d’une banque "plus humaine et plus digitale", il ne convainc pas tous ceux qui se plaignent du manque d’accessibilité des agences, qui sont uniquement ouvertes sur rendez-vous depuis le début de la crise sanitaire. Des clients qui ont parfois dû attendre longtemps au téléphone pour obtenir ce rendez-vous. Tout comme ils ne croient pas la banque quand elle arbore un taux de satisfaction des clients de 95 %.

Les jeunes entrepreneurs incapables d’obtenir un crédit bancaire à cause d’une activité jugée trop risquée s’interrogent aussi sur le côté "humain" de l’institution.

Le patron d’ING Belgique, Peter Adams, suscite aussi un certain scepticisme quand il résume ses "ambitions en deux mots : essentiel et simplicité. Ce retour à l’essentiel va permettre de mettre le client au centre de la banque". Difficile à comprendre pour le client qui n’arrive pas à avoir les explications nécessaires pour maîtriser les outils digitaux.

Et quand Johan Thijs, le CEO de KBC, explique que le système d’ouverture des agences sur rendez-vous est maintenu jusqu’à nouvel ordre afin de "protéger les clients et le staff" face à la recrudescence du variant Delta, il donne le sentiment de ne pas avouer tous les avantages que les banques tirent de travailler à bureaux fermés (à commencer par les économies en termes de coûts du personnel pour l’accueil).

Distributeurs de billets

"Dans les discours des banquiers, il y à boire et à manger. Leurs explications sur la rationalisation du réseau des distributeurs de billets pour soi-disant une meilleure répartition géographique ne tiennent pas la route. Le premier but c’est de supprimer des ATM et par là de diminuer le nombre de clients entrant dans les agences. Cela va faire baisser le flux de 50 %. Les clients n’y trouvent aucun avantage. En revanche, les banques vont pouvoir fermer plus d’agences", nous explique un expert du monde bancaire.

D’ailleurs, les deux joint-ventures créées pour réorganiser le réseau d’ATM (Batopin et Jofico) ont fait l’objet d’une plainte auprès de l’Autorité belge de la concurrence de l’ASBL Financité, qui lutte pour plus d’inclusion financière dans notre pays. Elle interpellait l’auditorat sur la possible baisse de qualité du service fourni au consommateur. Batopin, qui réunit les 4 grandes banques du pays, s’est engagée à revoir sa copie. Mais pas de quoi empêcher la diminution du nombre de distributeur de billets.