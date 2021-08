Changes

La livre fléchit. Le dollar se reprenait jeudi face à l’euro après la publication d’une hausse record sur un an des prix de gros des biens et services aux États-Unis en juillet, tandis que la livre accusait le coup après la publication du PIB britannique plus tôt dans la journée. En fin de journée, le billet vert s’appréciait de 0,08 % face à la devise européenne, à 1,1729 dollar. La livre sterling, qui se maintenait à flot en début de journée, fléchissait face aux principales monnaies à mesure que les cambistes digéraient les chiffres de l’économie britannique publiés jeudi par le Bureau national de statistiques (ONS). Si l’économie britannique est repartie de l’avant au deuxième trimestre, avec un rebond de 4,8 % du PIB grâce à la levée des restrictions sanitaires, des risques persistent avec notamment la poussée du variant Delta. (AFP)