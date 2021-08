Code couleurs

Hydrogène vert, bleu, jaune ou gris

Contrairement aux énergies fossiles, l’hydrogène n’est pas une énergie primaire, mais un "vecteur énergétique" qui est produit à partir d’une autre source d’énergie. Aujourd’hui, plus de 95 % de l’hydrogène consommé dans le monde provient de combustibles fossiles. On qualifie de gris ce type d’hydrogène, qui est donc considéré comme polluant. S’il est produit par électrolyse de l’eau en utilisant exclusivement de l’électricité d’origine renouvelable, cet hydrogène sera dit propre et donc vert. S’il est produit par une proportion importante d’électricité d’origine nucléaire, il se verra attribuer la couleur jaune. Et ce n’est pas tout. "La Commission a ouvert la porte à un hydrogène dit bleu (c’est-à-dire un peu moins vert que vert), issu d’hydrocarbures mais avec séquestration du CO 2 ainsi produit", explique Eric Dautriat, vice-président de l’Académie française de l’air et de l’espace et ancien patron des lanceurs du CNES, le Centre national français d’études spatiales. "Ce procédé est encore fort incertain et, toutes proportions gardées, rappelle les polémiques autour de l’enfouissement de déchets d’autre nature"… Actuellement, l’hydrogène vert ou même jaune est beaucoup plus cher que l’hydrogène gris. Notons enfin que pour entreposer l’hydrogène, il faut soit le liquéfier à une température extrêmement basse (- 253 °C), soit le comprimer à très haute pression (700 bars). R.Meu.