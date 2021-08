collection Sotheby’s met en vente deux Ferrari historiques à 10 millions de dollars/pièce !

Ce vendredi 13 août sera peut-être le jour de chance de quelques collectionneurs aux poches (très) profondes, amateurs de belles carrosseries rouges. Deux modèles Ferrari rares sont en effet mis aux enchères à Monterey (Californie) par la maison Sotheby’s au départ d’une fourchette estimée entre 8 et 10 millions de dollars, hors frais de vente et de transport… La première est une Ferrari 268 SP (notre illustration) carrossée par l’ingénieur Medardo Fantuzzi, et dotée d’un moteur 2,6 litres V8 à l’arrière. En 1962, elle entame sa carrière en compétition aux 24 heures du Mans. Il n’y en eut que 6. Celle-ci est la troisième de la lignée. Elle aboutira dans la collection de feu Pierre Bardinon dont les héritiers viennent d’ailleurs de clore une querelle d’héritage portant sur une Ferrari 250 GTO. L’autre rareté mise en vente est une 275 GTB, dans la même fourchette de prix, version de compétition endurance. Elle aussi a brillé aux 24 heures du Mans, en 1967, 1968 et 1969. Elle a notamment remporté dans sa classe les 1 000 km de Spa-Francorchamps en 1969 et, la même année, les 500 km d’Imola. Deux beaux morceaux d’histoire.P.V.C.