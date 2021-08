Comment voir les étoiles filantes ?

Pendant le "pic" des Perséides, soit du 12 au 14 août, il est possible de voir entre 10 et 15 étoiles filantes par heure. Pour mieux les observer, il est préférable de se rendre dans un endroit éloigné de la pollution lumineuse (il est très difficile de les voir en ville), à la campagne et si possible dégagé aux quatre points cardinaux. Il faut aussi bien sûr un ciel sans nuage. "Les étoiles filantes viennent du nord-est mais elles vont dans toutes les directions. Le plus simple pour les observer est de s’allonger sur un transat et de regarder entre le zénith (au-dessus de votre tête) et vers l’horizon sud, en bougeant de temps en temps la tête pour ne pas avoir de torticolis !, précise l’astronome Emmanuel Jehin. Il faut attendre que le ciel soit bien noir, mais à partir de 22 h, on peut commencer à voir les étoiles filantes. Un effet géométrique fait aussi qu’on en voit davantage après minuit. En effet, en seconde partie de nuit, en raison de la rotation de la Terre sur elle-même, on se trouve face au mouvement de la Terre dans l’espace. On va donc se retrouver face au flux d’étoiles filantes qui, dans le cas des Perséides, viennent de l’est. Un peu comme dans une voiture qui roule sous la pluie, on aura davantage de gouttes d’eau sur le pare-brise avant qu’arrière."

Avantage cette année (outre la météo qui s’annonce plutôt favorable à ce stade) : "On a juste un croissant de lune en début de nuit, qui va vite se coucher, et donc le ciel sera bien noir à partir de 23 heures. On n’aura pas la lumière de la Lune qui viendra nous gêner, contrairement aux années précédentes." Notons que le Groupe Spa Astronomie organise des observations et autres animations gratuites sur le site de l’ancien hippodrome de Spa-la-Sauvenière, les 13 et 14 août à partir de 22 heures. Le port du masque sera nécessaire autour des télescopes et zones d’animations.

Infos : www.groupeastronomiespa.be