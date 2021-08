Des stages de foot avec des pros pour transmettre des valeurs

Quand est-ce qu’il arrive ?" , demandent les petits footballeurs sur l’ancien terrain des Diables rouges, à Kraainem. "Il", c’est Ivan Yagan. Le joueur bruxellois, actuellement au Koninklijke Lierse Sportkring, a été invité par l’ASBL "Team Sport Éduc" pour passer une journée sur le terrain avec les enfants.

Le but de cette ASBL : allier "sport et valeurs" dans le cadre de stages pour enfants. "On essaie d’avoir un but éducatif. On accepte tout le monde, tous les niveaux, et on essaie de faire passer des valeurs de discipline et de fairplay", explique le fondateur Alain Gulsatar, éducateur de formation.

"Ça me fait vraiment plaisir d’être ici. Cela permet de faire passer des messages, et notamment rappeler que, dans le football, il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus. La scolarité est donc vraiment importante", explique Ivan Yagan.

Des vidéos de stars du foot

Chaque semaine, l’ASBL fait donc venir un footballeur professionnel "pour parler de son parcours et discuter avec les enfants". Les jeunes stagiaires ont ainsi pu rencontrer Benjamin Lambot (RFC Liège), Samuel Bastien (Standard de Liège), Jérémy Taravel (Cercle de Bruges), Arnaud Djoum, François Kompany… et l’ancien joueur de D1 belge Benjamin Mokulu, quant à lui présent chaque jour.

D’autres stars du ballon rond soutiennent également le projet et ont envoyé des vidéos personnalisées, visibles sur le compte Instagram TeamSportÉduc : c’est le cas notamment de Radja Nainggolan ou encore Teddy Teuma, capitaine de l’Union Saint-Gilloise. Des "guest-stars" qui plaisent aux enfants. "Je trouve ça chouette de rencontrer des professionnels", nous confie le jeune Samuel, de Zaventem.

Pérenniser le projet

Depuis le départ des Diables rouges, le site de Kraainem ressemblait plus à un champ qu’à un terrain de football. "Les herbes étaient très hautes. On a donc remis le terrain en état, c’était un grand travail. On a de la chance de pouvoir aussi utiliser la grande salle, qui sert généralement pour des mariages", explique le fondateur de l’ASBL.

Outre le football, l’association propose jusqu’à la fin de l’été des stages de boxe (encadrés par le boxeur professionnel Berjan Peposhi), de yoga, de danse, "multisports" et "aventure". Vu le succès des stages de cet été (environ 50-70 enfants par semaine), l’ASBL espère pouvoir réitérer l’expérience l’année prochaine, et également organiser des activités en dehors des vacances afin notamment de conserver une certaine vitalité sur le site de Kraainem.Ro. Ma.