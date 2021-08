Dinant a inauguré ses lettres géantes

Les autorités communales de Dinant ont inauguré, ce jeudi en fin de matinée, les six lettres géantes qui composent le mot "Dinant", sur la rive droite de la Meuse, au pied de l’actuelle maison du tourisme. "Ce projet remonte à 2019, rappelle l’échevin du Tourisme Laurent Belot. L’image de la Meuse et des façades colorées en arrière-plan circulait beaucoup sur les réseaux sociaux, c’était en quelque sorte notre produit. Mais on n’avait pas de marque dessus", poursuit l’élu.

Ce projet de lettre géante a donc rapidement été mis sur pied. L’objectif : rendre Dinant "Instagrammable". C’est une valeur ajoutée pour le tourisme Dinantais. Les gens viennent à Dinant mais on ne pouvait pas rester sur nos acquis. Il faut être au goût du jour et utiliser les outils qui sont à notre disposition", enchaîne le bourgmestre Axel Tixhon.

Du branding

Des projets similaires ont déjà vu le jour dans de nombreuses villes européennes comme Valence, Porto, Amsterdam, Reims, Marseille, Sedan, Troyes, etc. On appelle ça du branding. Ces lettres, d’une longueur de 7 m pour une hauteur de 2 m pour les lettres les plus hautes, ont été conçues par la société cinacienne Pi-R System (NdlR : mais le patron, Pierre-Henry De Frahan est dinantais). "C’est de l’acier de 3 mm qui a été soudé, sablé et traité. Lorsque les lettres me sont revenues toutes blanches, il a fallu coler des pochoirs sur les côtés pour réaliser les peintures", explique Pierre-Henry De Frahan.

En effet, sur les tranches des lettres figurent diverses représentations en rapport avec Dinant. "Le visage d’Adolphe Sax, des saxophonistes, la collégiale, les kayaks, etc. Elles sont aussi aux couleurs des cinq quartiers de notre ville, embraye Laurent Belot. Le tout représente deux mois de travail que j’ai réalisé avec un stagiaire que j’ai pu garder 2 à 3 semaines en plus alors qu’il devait retourner à l’école. Retirer les autocollants qui ont servi à réaliser les dessins a pris énormément de temps. Rien que pour la lettre ‘D’, il a fallu 8 h pour les retirer au scalpel et à la pince à épiler." Reste désormais à voir sur le terrain, et sur les réseaux sociaux, l’impact que ces lettres auront.S.M