Edward Still : "Attention à Frey, et soyons réalistes"

D 1 A "On connaît l’Antwerp, le staff a très bien analysé tout ça et fait passer le message aux joueurs. On sait aussi que Frey est en confiance et on va essayer de le contrer collectivement, mais on veut surtout se concentrer sur nous."

Edward Still ne s’épanche pas trop sur son prochain adversaire. C’est de bonne guerre. Il préfère regarder dans son assiette. "Avec ce match de vendredi, la semaine a été courte mais intense. Ce n’est pas plus mal pour briser un peu la routine."

6 000 à 7 000 spectateurs espérés

Avalé, le sentiment de déception né du partage frustrant ramené d’OHL dimanche dernier (1-1) a laissé place à une grande motivation dans le vestiaire. Celle de retrouver les supporters au Mambourg - entre 6 000 et 7 000 sont espérés - et d’enfin gagner à domicile, ce qui n’est plus arrivé en championnat depuis le 18 décembre 2020. Cela passera par le maintien de la solidité défensive mais aussi par une plus grande efficacité offensive. Marquer un but en tirant dix-huit fois au but à OHL, c’est trop peu. "Contrairement à la domination que nous avions eue contre Saint-Trond la semaine précédente, celle dont nous avons fait preuve à OHL nous a permis de nous créer des occasions. C’est positif, mais il faut tuer les matchs. Je retiens aussi qu’on a réussi à souffrir durant nos temps faibles."

En n’oubliant pas, ce vendredi, de tenir à l’œil un certain Michael Frey, auteur d’un quintuplé face au Standard le week-end dernier. Still avait annoncé avant OHL qu’il n’y aurait pas de plan anti-Henry. Résultat : Henry, opportuniste, a marqué. Jeudi, l’entraîneur carolo a déclaré qu’il n’y aurait pas de plan anti-Frey…

Vincent Blouard