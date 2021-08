En pratique

Chassepierre 2021, émotions et précautions

Les samedi 21 et dimanche 22 août , le village de Chassepierre accueille la 47e édition du Festival des arts de la rue.

Une vingtaine de compagnies belges et internationales se produiront entre 14 et 21h, à raison de six spectacles par zone.

La réservation , obligatoire, porte sur un Fragment (Vert, Bleu ou Mauve) et un jour précis. Aucun billet ne sera vendu sur place. À l’heure de boucler ce dossier, seul un nombre réduit de places restait disponible.

Les mesures de précaution sanitaire incluent - outre ces Fragments distincts et sans contact - les distances réglementaires de sécurité, le port du masque obligatoire en tout temps pour les déplacements (mais facultatif une fois le public assis pour les spectacles), un sens de circulation pour le marché artisanal.

Infos & programme complet : www.chassepierre.be