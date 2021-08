Innovation

L’avion à six ailes qui veut "révolutionner l’industrie"

Trois paires d’ailes. Voici la solution trouvée par la start-up américaine SE Aeronautics pour réduire de 80 % l’empreinte carbone par rapport à un avion classique. Ce projet, appelé SE200, entièrement en composite et moulé en une seule pièce, serait capable de transporter 264 passagers et de parcourir 17 000 km. "Notre technologie innovante et la nouvelle conception de l’avion permettront de réduire la consommation de carburant de 70 %", explique Lloyd Weaver, ingénieur en chef de SE Aeronautics. "Cet avion aura des capacités de décollage et d’atterrissage courts, et pourra effectuer des vols extrêmement longs." Tyler Mathews, PDG de la start-up, est confiant. "Nous allons révolutionner l’industrie", lance-t-il. "L’efficacité de notre fabrication nous permettra de produire nos avions en beaucoup moins de temps que la méthode traditionnelle actuelle." R.Meu.