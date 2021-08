Inondations : indemnisation complète pour les sinistrés assurés

L’accord tant attendu entre le gouvernement wallon et Assuralia (union professionnelle des assureurs) à propos des dramatiques inondations du 14 au 16 juillet a été scellé jeudi matin. Il comporte deux éléments.

Un : le plafond d’intervention des assureurs en cas de sinistre majeur a été presque doublé. Il passe de 320 à 590 millions d’euros. Deux : les compagnies d’assurance avancent la totalité de l’indemnisation à chaque victime assurée, même si la charge de sinistre dépasse le plafond prévu par la loi. Les autorités wallonnes interviennent ensuite auprès des assureurs pour tout ce qui dépasse ce plafond.

Dommages totaux

L’indemnisation concerne donc toutes les personnes qui ont souscrit à une police d’assurance incendie "risques simples". Laquelle prévoit la couverture obligatoire d’un large éventail de catastrophes naturelles parmi lesquelles l’inondation. Les assureurs sont toutefois autorisés à prévoir une limite d’intervention dont le montant global est calculé pour l’ensemble du marché.

Étant donné que les dommages totaux des personnes ayant souscrit à une simple couverture d’assurance pourraient être, selon les estimations actuelles, de l’ordre de 1,3 à 1,7 milliard d’euros et que le plafond de l’intervention a été fixé à 590 millions, l’intervention de la Région wallonne pourrait dépasser le milliard d’euros.

"La situation est tellement dramatique que les moyens financiers dégagés se justifient pleinement, d’autant que le prêt au bénéfice de la Wallonie en faveur des sinistrés s’effectuera à un taux 0 %", a commenté le ministre du Budget, Jean-Luc Crucke (MR).

Le préfinancement par les compagnies d’assurance "permet aux assurés de n’avoir qu’un seul interlocuteur et un seul dossier de sinistre", souligne de son côté le communiqué publié par Assuralia. Qui espère ainsi réduire les "inquiétudes" des sinistrés.

"Les assureurs font l’avance. C’est une très bonne nouvelle. Les gens pourront dormir tranquilles", commente de son côté Patrick Cauwert, le président de Freprabel, la fédération des courtiers en assurance.

Fonds des calamités

Reste donc la question des indemnisations des biens non assurés. Dans quelle mesure interviendra le fonds des calamités, qui est l’interface en cas de catastrophe naturelle ? "Ce n’est pas évident de définir ce que le fonds des calamités et donc le gouvernement wallon va payer. C’est extrêmement complexe si on veut être équitable", commente Patrick Cauwert. Alors, à quand des précisions ? "Le gouvernement wallon évalue en ce moment la situation pour les personnes non assurées", nous a répondu Sylvain Jonckheere, le porte-parole du ministre-président Elio Di Rupo (PS).

Début août, la Région wallonne a fixé les communes wallonnes (quasi toutes) qui étaient éligibles au fonds des calamités. "Mais on ne dit pas ce que les sinistrés peuvent demander. Ce qui n’est pas sérieux. Les gens se posent encore beaucoup de questions. Cela n’avait pas de sens d’ouvrir les guichets avant d’avoir donné des lignes conductrices", estime Patrick Cauwert.AvC