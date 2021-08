La Journée

Le dossier des retours vers l’Afghanistan s’invitera à la Chambre avant la rentrée

La commission parlementaire de l’Intérieur se réunira rapidement sur la question des retours en Afghanistan. Le député Theo Francken (N-VA) en avait fait la demande dans une lettre adressée au président de la commission Ortwin Depoortere (VB). Selon M. Depoortere, la session aura lieu le 23 août. Depuis plusieurs jours, la question des retours forcés vers l’Afghanistan agite le monde politique. La semaine dernière, le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) a écrit une lettre à la Commission européenne, cosignée avec l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas, dans laquelle ils demandaient de maintenir les retours forcés des demandeurs d’asile déboutés vers Kaboul. Entre-temps, l’Allemagne et les Pays-Bas ont revu leur position. En Belgique, Groen et Écolo demandent la suspension des renvois. Auparavant, le PS avait également déploré la signature de la lettre par Mahdi, sans consultation du gouvernement.

La demande de suspension du chantier de l’Oosterweel sera plaidée fin novembre

La demande de suspension du chantier de l’Oosterweel, adressée au tribunal de première instance d’Anvers contre le maître d’ouvrage Lantis a été introduite jeudi. Les associations derrière cette demande estiment que Lantis et le consortium d’entrepreneurs Rinkonien ne prennent pas de précautions suffisantes sur le chantier de l’Oosterweel concernant les sols pollués. La commission Terrassement avait donné mi-juillet son feu vert à la reprise du chantier dans un rapport commandé par la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters (Open VLD). Elle a cependant émis une série de recommandations à l’adresse du maître d’ouvrage Lantis. Pour donner le temps à toutes ces parties de déposer leurs conclusions, le volet sur les mesures conservatoires ne sera plaidé que fin novembre. Les plaidoiries sur le fond de l’affaire interviendront après.

Près de 1 700 réclamations contre la centrale au gaz de Dilsen-Stokkem

Au nom d’un comité d’action, des habitants et des bénévoles ont recueilli un total de 1 700 réclamations contre le projet de centrale au gaz à Rotem (Dilsen-Stokkem) dans le Limbourg. Un de ses membres, Jackie Janssen, les transmettra au conseil communal vendredi. Le conglomérat allemand RWE a déposé une demande de permis pour la construction d’une centrale à Rotem, mais le collège des bourgmestres et échevins a émis un avis négatif le 30 juillet dernier. Le projet "Dils Energie" prévoit la construction d’une centrale électrique au gaz de 920 mégawatts dans la zone industrielle de Rotem. Ces infrastructures sont nécessaires pour assurer l’alimentation électrique si les centrales nucléaires devaient fermer en 2025.