La loi polonaise sur les médias alarme l’Europe

Le pluralisme des médias et la diversité des opinions sont ce que les démocraties fortes accueillent, et non ce qu’elles combattent", a tonné jeudi Vera Jourova sur Twitter. La vice-présidente de la Commission, en charge des Valeurs et de la Transparence, a lancé ainsi une piqûre de rappel au parti Droit et Justice, au pouvoir en Pologne, qui s’est efforcé à faire voter au Sejm, la Chambre basse du Parlement, une loi controversée sur les médias, mercredi soir.

Le texte prévoit que les médias polonais ne pourront plus être détenus à plus de 49 % par des entités extérieures à l’Espace économique européen. Si le PiS met en avant sa volonté de contrer l’influence de la Chine et de la Russie dans l’espace médiatique polonais, la société civile et l’opposition dénoncent une loi destinée à réduire au silence le réseau de télévision privé polonais TVN, détenu par le groupe américain Discovery, qui n’hésite pas à critiquer le gouvernement ultraconservateur. Vera Jourova a donc adressé une mise en garde à Varsovie, estimant que ce projet de loi - qui doit encore passer la rampe du Sénat - "envoie un mauvais signal" .

Alors que le PiS a multiplié les réformes judiciaires controversées, cette législation est un nouveau signe de la dérive autoritaire à l’œuvre en Pologne, qui alarme l’UE et les États-Unis. " La loi polonaise serait une attaque grave contre la liberté de la presse. La Pologne a montré il y a 30 ans la voie de la liberté et du pluralisme. Défendons ces valeurs européennes, communes et fondamentales", a appelé sur Twitter le secrétaire d’État français aux Affaires européennes Clément Beaune. Washington a aussi réagi au quart de tour face à cette offensive lancée contre le groupe américain Discovery. "Ce projet de loi menace la liberté des médias et pourrait saper le solide climat d’investissement de la Pologne", a alerté le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Le PiS persévère

Le PiS semble cependant déterminé à se doter de cette législation, qui éliminerait l’un des derniers concurrents de taille de la chaîne publique TVP, devenue un organe de propagande du pouvoir. Le moment est opportun, alors que la licence de TVN expire en septembre.

Le Premier ministre Morawiecki (PiS) a même démis de son poste de vice-Premier ministre Jaroslaw Gowin, chef du parti Entente, à cause de son opposition à ce texte, qui est venue s’ajouter à d’autres tensions entre les deux formations alliées. Le PiS a ainsi fait chuter sa coalition Droite Unie et s’est privé d’un partenaire qui lui offrait une position politique confortable.

L’opposition avait réussi mercredi à ajourner la session du Parlement jusqu’au 2 septembre, mais c’était sans compter la décision - dénoncée comme illégale - de la présidente de la Diète Elzbieta Witek (PiS) de faire répéter ce vote. In fine, le PiS a fait passer au forceps ce texte lors d’une session parlementaire houleuse. Mais rien ne dit qu’il parviendra à aller plus loin. Le projet de loi se trouve désormais sur la table du Sénat, où l’opposition est en légère majorité. Si le texte y est rejeté, le Sejm aurait la possibilité d’outre-passer ce veto. Sauf que le PiS ne semble plus disposer des votes nécessaires à cette fin.

M.U.