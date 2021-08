La loi sur la restitution de biens spoliés provoque la colère d’Israël

Le parlement polonais a approuvé mercredi une loi qui impose un délai de prescription de 30 ans pour réclamer des biens spoliés, généralement confisqués par le régime communiste après la guerre. Les défenseurs du texte soutiennent qu’il mettra fin aux incertitudes concernant les droits de propriété et éliminera les problèmes récurrents de fraude et de corruption. Les opposants font valoir que les Juifs seront davantage pénalisés, car les ayants droit ont souvent tardé à se manifester, et parce que les biens ont souvent été saisis deux fois, d’abord par les nazis qui occupaient la Pologne puis par les communistes.

"Je condamne la législation adoptée par le Parlement polonais aujourd’hui, qui entache la mémoire de l’holocauste et les droits de ses victimes", a commenté le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid. "La Pologne sait ce qu’il convient de faire, c’est annuler cette loi." Le secrétaire d’État Antony Blinken a également fait part de la vive préoccupation des États-Unis qui prie le président polonais Duda de ne pas approuver la loi. (AFP)