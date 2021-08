L’avis de Sébastien Ogier

"Pas droit à l’erreur sur ce tracé"

Sébastien Ogier ne manie généralement pas la langue de bois. Pas trop apprécié des fans de… Thierry Neuville, nettement moins populaire en France que son prédécesseur Sébastien Loeb, le Gapençais a son franc-parler. Et cela ne plaît pas toujours à tout le monde. Ainsi, on a vite compris hier en parlant avec lui qu’il n’appréciait pas vraiment les routes du Westhoek. Pas plus que celles menant au circuit de Francorchamps. "Ma dernière apparition en Belgique remonte au Rallye du Condroz 2008 où je pilotais une petite Citroën C2", se souvient-il. "Mais ici, j’ai découvert encore un autre type de parcours. Ce n’est clairement pas le plus beau type d’asphalte. En fait, en résumé, le tracé est fait de lignes droites et de carrefours. Cela pourrait paraître facile mais cela ne l’est pas car la route est bosselée, parfois bombée, l’adhérence change souvent et surtout les routes sont très étroites avec des petits fossés des deux côtés. La moindre petite erreur de trajectoire et vous êtes dehors. Du côté de Spa, les routes d’accès au circuit ne sont pas fantastiques non plus. Il y a de grosses cordes à couper et le risque de crevaison sera grand tout au long des trois jours. J’espère que le rallye ne se jouera pas là-dessus car on sait que nos pneus ont tendance à crever facilement." Pour une fois, ouvrir la route ce vendredi après-midi ne constituera pas un gros désavantage. "Normalement, c’est même un avantage sur le goudron. Mais ici, il y a une fine pellicule de poussière ramenée par les tracteurs et cela pourrait légèrement m’handicaper. Mais bon, pas autant que sur la terre." O.d.W.