Le chiffre

28

jours de quarantaine pour des athlètes australiens

Les autorités australiennes imposent aux membres de la délégation olympique une quarantaine de 14 jours à leur retour. Athlètes, officiels et coachs sont pour la plupart regroupés à Sydney dans des hôtels réservés par le Comité olympique australien (AOC). Le gouvernement d’Australie-Méridionale a décidé de son côté d’ajouter une deuxième période d’isolement de la même durée. Une partie des 56 membres (entièrement vaccinés) de la délégation issus de cet État devra donc se soumettre à une quarantaine de 28 jours. Le Comité olympique australien a dénoncé une mesure "cruelle et insensible" et regrette de ne pouvoir célébrer le retour de ses athlètes comme cela se fait dans d’autres pays. (Belga)