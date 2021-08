Le Covid Safe Ticket entre en lice ce vendredi

Ce 13 août marque un tournant vers le retour à la "vie d’avant" avec l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel "Covid Safe Ticket" (CST), pour les événements de masse en extérieur uniquement. Les stades voient revenir un public sans masque, ni distanciation, ni jauge maximale à condition de disposer d’un pass Covid.

La Pro League croise les doigts pour que ce retour massif du public au stade ait bien lieu, un an et cinq mois plus tard.

1 Masque, jauge, bulle : ce qui change

Les stades ne sont plus limités à un tiers de leur capacité, mais pourront être pleins en tribune debout ou assise… avec un plafond théorique à "75 000 spectateurs par jour". C’est aussi la fin des bulles de huit personnes, de la distanciation et du masque. Celui-ci reste de mise à l’intérieur (couloirs, bars en tribunes, loges et business seats). Il faudra attendre le 1er septembre, si tout va bien, pour voir du changement à ce niveau.

Le retour des spectateurs adverses n’est pas pour tout de suite. "Nous préférons attendre la trêve internationale de septembre pour faire une évaluation", explique Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League et coordinateur du dossier "retour au stade". "Et, si tout se déroule comme on l’espère, les fans visiteurs pourront faire leur réapparition après ça."

2 Quel document pour pouvoir entrer ?

Pour être en tribunes, il faut disposer du fameux "Covid Safe Ticket" qui peut prendre trois formes : soit une preuve de vaccination complète depuis quinze jours, soit un test PCR de moins de 48 heures ou un test antigénique de moins de 24 heures, soit un certificat de guérison du Covid. Pour les moins de 12 ans, pas besoin de tout cela.

Comment le montrer ? En ayant l’application "CovidSafeBE" sur son smartphone. Le QR code sera scanné à l’entrée. Il est aussi possible de télécharger son document sur masante.belgique.be ou d’en demander l’envoi par courrier.

3 Des risques de files ?

Les clubs ont dû se préparer avant la mise en place de ce mécanisme. À Charleroi, qui ouvre le bal ce vendredi contre l’Antwerp, on a prévu fléchage au sol, gel hydroalcoolique et, surtout, beaucoup de personnel, car il y aura trois étapes à franchir. "Un premier niveau de contrôle pour la carte d’identité et le pass Covid ou le test PCR assuré par des agents de sécurité aidés par la police… aux frais du club et non de la Pro League", explique Pierre Yves Hendrickx, directeur administratif du Sporting. "Ensuite, un deuxième niveau, pour la vérification du ticket de match, puis encore une fouille, tout cela assuré par les stewards."

Ce processus générera-t-il des files et empêchera-t-il certains de voir le début du match ? "On insiste pour que les gens entrent au stade plus tôt que d’habitude, appuie Stijn Van Bever. Il y aura trois lignes à passer, donc cela prendra plus de temps. Combien ? On ne sait pas exactement. Veillez aussi à bien avoir le document adéquat pour entrer."

À Gand, on propose même des tranches horaires d’arrivée aux supporters pour éviter l’embouteillage.

4 Quatre clubs restent en mode Covid et quatre clubs "hybrides"

Certains clubs ont été refroidis par ce nouveau protocole et ont choisi de ne pas passer en mode "CST", préférant garder masques, bulles, et jauge d’un tiers. Pour quelques-uns, même s’ils ne le reconnaissent pas explicitement, il était coûteux et fastidieux de relancer tout un protocole pour ne pas accueillir beaucoup plus de monde qu’avant, lorsque 33 % des sièges suffisaient déjà. Eupen, Saint-Trond, en D1A ; Mouscron et Lommel en D1B préfèrent attendre septembre pour s’adapter.

Charleroi, le Cercle, Ostende et Zulte, eux, ont opté pour un modèle "hybride", laissant un espace bien défini pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser le CST. "Ce retour possible à 100 % n’est pas obligatoire. Comme il est prévu qu’il n’y ait pas de supporters visiteurs avant septembre, on a dédié la T2 (NdlR : celle des visiteurs) aux personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n’ont pas encore atteint le délai des 14 jours pour pouvoir disposer du pass, notamment les moins de 18 ans, explique Pierre-Yves Hendrickx. On voulait donner la possibilité à tout le monde de pouvoir revenir."

Stéphane Lecaillon (avec V.Bl.)