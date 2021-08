Le Feel Good Festival aura bien lieu

Bien que durement touchée par les inondations de juillet, Aywaille accueillera début septembre le Feel Good Festival. Qui plus est, il aura lieu en pleine capacité, sans masques et sans distanciation sociale.

Et les têtes d’affiche vont se bousculer. Il suffit d’ailleurs pour s’en convaincre de penser aux artistes annoncés. Citons ainsi :

Kendji Girac qui vous fera danser sur ses rythmes endiablés.

Vianney qui se réjouit de participer à son seul festival en Belgique cette année.

Gims qui fêtera avec son public 10 ans de carrière en lui réservant un show époustouflant pour clôturer cette édition du Feel Good Festival.

Hoshi, l’étoile montante, vous embarquera dans un voyage coloré entre souvenirs d’enfance et blessures personnelles.

BlackM vous fera l’honneur d’être présent également.

Le Feel Good sera également jeune et régional avec Calumny, Delta, Ykons, Florent Brack, Coline&Toitoine et Alyah. Chaque soir se terminera par un set DJ avec Oli Soquette, Mademoiselle Luna et Daddy K.

Mais ce n’est pas tout : pour vous redonner l’envie de festival et de fête, le Feel Good vous propose un jour de plus ! Le jeudi 2 septembre, en version "la fête du jeudredi" , le Feel Good accueillera Mister Cover, Les Gauff, Bar Bar O Rhum et Radio Lola pour une soirée d’ouverture folle et festive ! Cette journée, à prix démocratique (20 €), sera gratuite si vous achetez une place pour un autre jour.

L’utilisation du "Covid Safe Ticket" sera obligatoire et ce, afin de pouvoir vivre le festival sans distanciation, sans masque et en toute liberté.

Il faut cependant garantir la sécurité de tous et permettre aux festivaliers d’évoluer dans un environnement sain.

Pour ce faire, une fois en possession de l’application "Covid Safe Ticket" les festivaliers pourront entrer sur le site du Feel Good Festival aux conditions habituelles dans ce genre de situation (vaccin, test ou encore certificat de rétablissement).

Testé sur place

"Comme beaucoup, notre crainte était que le coût élevé des tests soit un frein pour nos festivaliers" , expliquent les organisateurs. C’est pourquoi le Feel Good propose un test rapide qui sera réalisé sur place. Le coût de ce test est de 3 euros et a une validité de 4 h. Un festivalier voulant participer aux 4 jours du festival pourra donc se faire tester une fois le jeudi et une fois le samedi, le tout pour 6 euros.

Solidaires des personnes sinistrées, les organisateurs du festival aqualien ont décidé que chaque place achetée par un festivalier entre le 1er et le 15 août générera automatiquement une place qui sera offerte à une personne victime de ces inondations.

C’est donc à la porte des Ardennes, à Aywaille, qu’il fera bon venir chanter et danser les 2, 3, 4 et 5 septembre prochains.

Info et tickets : feelgood-festival.be.

Jean-Michel Crespin