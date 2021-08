Le moral des investisseurs francophones entamé par les inondations

Les terribles inondations qui ont endeuillé la Wallonie en juillet dernier ont entamé quelque peu la confiance des investisseurs dans le sud du pays. C’est l’un des enseignements du dernier Baromètre des Investisseurs d’ING qui mesure chaque mois la confiance des investisseurs particuliers belges.

D’après cette enquête en ligne, réalisée par ING en collaboration avec l’Université de Gand, le pourcentage de répondants voyant l’économie évoluer positivement chez les francophones a chuté de 41 % à 34 % - soit grosso modo un investisseur sur trois - alors que dans le même temps ce pourcentage passait de 46 à 49 % chez les néerlandophones. Une différence dans les perceptions qu’ING attribue "vraisemblablement aux inondations dans le sud du pays".

Moral boursier

Cela étant, dans l’ensemble et malgré l’impact du variant Delta sur la remontée des contaminations et hospitalisations liées au Covid, les investisseurs belges ont une vision positive de l’évolution de l’économie : 48 % des investisseurs voient l’économie belge poursuivre sa progression au cours des trois prochains mois. Et à peine 20 % voient l’avenir sous un jour moins rose.

Mais s’ils voient positivement l’avenir de l’économie, les Belges ne vont pas pour autant dépenser sans compter. "Dans l’hypothèse où ils recevraient une prime de 5 000 euros, seuls 13 % des répondants en dépenseraient la majeure partie. 44 % investiraient l’argent et 37 % l’épargneraient", souligne ING dans son Baromètre mensuel. Où l’on apprend également que 42 % des Belges affirment "qu’ils prêtent davantage attention à leurs dépenses aujourd’hui qu’avant la pandémie de coronavirus".

Qui dit confiance dans l’économie dit aussi confiance dans l’évolution des marchés boursiers : 43 % des personnes interrogées pensent ainsi que les cours de bourse continueront à progresser au cours des prochains mois. Seuls 20 % pensent le contraire. "Les investisseurs pensant que c’est le bon moment pour investir dans des secteurs risqués (30 %) sont plus nombreux que ceux qui recommandent actuellement les obligations (22 %)", constate encore ING. Des obligations aux rendements, il est vrai, faméliques…

V.S.