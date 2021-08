Le premier avion à hydrogène, une réalité dès 2035 ?

Analyse Raphaël Meulders

Le dernier rapport du Giec, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, l’expliquait très clairement : il faut décarboner très rapidement nos sociétés et nos économies si on veut limiter le dérèglement climatique et son impact. Dans le collimateur depuis plusieurs années, le secteur aérien se casse la tête pour trouver un avion non polluant. On en est loin. Si les patrons des compagnies répètent souvent que l’aérien n’est responsable que de 2 à 3 % des émissions globales de CO 2 , c’est sans compter sur les autres aspects polluants d’un avion, dont notamment ses "traînées blanches" laissées dans le ciel et qui aggravent l’effet de serre. Malgré la crise du Covid, on prévoit aussi un doublement du nombre de passagers aériens d’ici vingt ans, ce qui fait dire à beaucoup d’observateurs qu’il est urgent de trouver une alternative alternative aux avions à kérosène.

1 L’hydrogène, une solution 100 % non polluante ?

Pour arriver à cet avion "zéro carbone", la plupart des compagnies aériennes misent sur le kérosène synthétique, désormais préféré aux plus controversés biocarburants. Le gros avantage de ces technologies est aussi financier : ces nouveaux kérosènes sont compatibles avec les avions actuels. Les compagnies aériennes ne doivent donc pas changer entièrement leur coûteuse flotte pour réduire leur empreinte carbone. Mais à terme, ces solutions sont insuffisantes. Selon un rapport du consultant McKinsey, le secteur aérien a besoin d’un changement radical et "la propulsion hydrogène est considérée comme la meilleure solution". "L’hydrogène présente deux grands atouts, explique Eric Dautriat, vice-président de l’Académie française de l’air et de l’espace. D’une part, la possibilité au moins théorique d’un cycle totalement décarboné ; d’autre part, un pouvoir calorifique massique élevé, trois fois supérieur à celui du kérosène." Ce fantasme de voler à l’hydrogène n’est pas neuf. "Des études sur de tels projets existaient déjà en 1930", poursuit M. Dautriat. Mais l’avion à hydrogène est-il une solution 100 % non polluante ? Non, car il rejette une vapeur d’eau, considérée comme "un gaz à effet de serre". De plus, actuellement, la production d’hydrogène est rarement verte (voir par ailleurs). L’étude de McKinsey annonce un effet de serre réduit de 50 à 75 % avec un avion à hydrogène.

2 Le pari ambitieux et la course contre la montre d’Airbus

L’hydrogène, c’est aussi le pari d’un des deux leaders aéronautiques mondiaux, à savoir l’Européen Airbus. Poussé dans le dos par le gouvernement français qui a conditionné sa récente aide au secteur aéronautique à "l’exigence" de développer un avion "zéro émission" pour 2035, le géant aéronautique a engagé plusieurs "dizaines de milliards d’euros" dans ce projet. Il espère pouvoir proposer un avion de ce type dans quinze ans, même s’il faudra sans doute attendre 2050 pour un aéronef long-courrier utilisant ce carburant. "L’hydrogène, on connaît chez Airbus, nous l’utilisons déjà dans nos fusées et nos satellites, expliquait récemment le patron d’Airbus, Guillaume Faury à nos confrères du Parisien. Mais il nous faut encore cinq ans pour mettre en compétition plusieurs technologies, les maturer et choisir la meilleure pour l’avion." Concrètement, trois modèles sont étudiés par le constructeur aéronautique. Le premier proposera une capacité de 200 places et une autonomie de 3 500 km, en configuration classique. À hélice et destiné aux trajets les plus courts, le second pourra embarquer 100 passagers tandis que le troisième reposera sur un concept dit "d’aile volante" (voir photo de couverture de La Libre). "L’aile volante constitue l’architecture la plus intéressante pour un avion à hydrogène, en raison de ses capacités de stockage, explique Glenn Llewellyn, le vice-président avion zéro émission d’Airbus. Nous en sommes avec l’hydrogène où nous en étions avec l’essence au début de l’aviation. En 1903, lors du premier vol des frères Wright, ils avaient un réservoir de trois litres seulement, mais pourtant, l’essence d’aviation s’est ensuite généralisée en quelques années."

3 Des énormes défis logistiques et des aéroports qui devront se transformer

Tous ne partagent pas cet optimisme. "L’hydrogène embarqué dans les avions doit être liquide. Or c’est un produit peu courant industriellement : son principal usage en revient aux lanceurs spatiaux", rappelle Eric Dautriat. Cet hydrogène liquide représente aussi des défis, dont celui du stockage dans un avion. "Un Airbus A320 a une capacité de 23 t de kérosène, la même énergie ne requiert que 9 t d’hydrogène liquide, mais ces 9 t, compte tenu de la faible densité, nécessitent à peu près 150 m3 de réservoir ; soit un volume plus de quatre fois supérieur à celui du kérosène." Impossible donc de stocker ce carburant dans les ailes, trop minces, comme c’est actuellement le cas pour le kérosène. "La logique est d’installer le réservoir à l’arrière du fuselage, ce qui conduit à un allongement considérable de ce dernier… avec les problèmes de centrage qui en découleront." Autre défi de taille : l’hydrogène liquide doit être conservé à −253 °C dans l’avion. Il faut aussi prévoir des réservoirs particulièrement étanches. Très petite, la molécule d’hydrogène est l’une des plus difficiles à contenir. Elle est aussi très inflammable, ce qui pose des problèmes de sécurité. Enfin, les aéroports vont devoir se transformer en véritables "hubs d’hydrogène" pour acheminer ce nouveau carburant dans les avions.